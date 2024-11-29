Секрет вечной молодости без инъекций раскрыли в Башкирии

Posted 29 ноября, 08:45
Published 29 ноября, 08:45
Modified 29 ноября, 09:19
Updated 29 ноября, 09:19
Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Моложе, красивее, идеальнее. Нет, это не реклама нашумевшего боди-хоррора о вечной молодости. Все дело в том, что заведующая поликлиникой №50 Уфы Айгуль Арсланова рассказала UfaTime.ru, какие продукты стоит включить в рацион, чтобы замедлить процессы старения и улучшить общее состояние здоровья.
Настоящие супергерои, которые полны антиоксидантов, защищающих клетки от старения.
Полезны для сердца благодаря здоровым жирам, витаминам и минералам, а также идеально подходят для перекуса.
Источник омега-3 жирных кислот, которые помогают уменьшить воспаления и придают коже здоровый вид.
Укрепляет организм и замедляет старение благодаря высокому содержанию витаминов и минералов. Идеален в салатах.
Не только вкусный, но и полезный десерт. Улучшает кровообращение и поддерживает здоровье кожи благодаря флавоноидам.
Богатый ликопеном продукт, защищающий кожу от вредного ультрафиолета.
Не только бодрит, но и снижает риск хронических заболеваний благодаря наличию катехинов.
Полезно для кожи благодаря содержащимся в нем жирам и витаминам. Отлично подходит для намазки на тосты!
Укрепляет иммунитет и обладает антиоксидантными свойствами.
Замедляет старение и борется с воспалениями благодаря курмину. Отличный выбор для добавления в супы и карри.
Регулярное потребление этих продуктов поможет вам не только сохранить здоровье, но и продлить молодость. Организм неприменно поблагодарит вас, если вы не забудете включить эти продукты в свой рацион.
Также Mkset поделился секретами борьбы с послеобеденной сонливостью. Гидратация и диета помогут не засыпать после обеда.