Секрет вечной молодости без инъекций раскрыли в Башкирии

Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Моложе, красивее, идеальнее. Нет, это не реклама нашумевшего боди-хоррора о вечной молодости. Все дело в том, что заведующая поликлиникой №50 Уфы Айгуль Арсланова рассказала UfaTime.ru, какие продукты стоит включить в рацион, чтобы замедлить процессы старения и улучшить общее состояние здоровья.