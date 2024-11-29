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Posted 29 ноября, 08:45

Published 29 ноября, 08:45

Modified 29 ноября, 09:19

Updated 29 ноября, 09:19

Топ-10 продуктов молодости назвал уфимский врач

Секрет вечной молодости без инъекций раскрыли в Башкирии

29 ноября 2024, 08:45
Фото: mkset.ru.

Топ-10 продуктов молодости назвал уфимский врач

Заведующая ОМП поликлиники №50 Уфы Айгуль Арсланова поделилась секретами вечной молодости в пятницу, 29 ноября.

Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Моложе, красивее, идеальнее. Нет, это не реклама нашумевшего боди-хоррора о вечной молодости. Все дело в том, что заведующая поликлиникой №50 Уфы Айгуль Арсланова рассказала UfaTime.ru, какие продукты стоит включить в рацион, чтобы замедлить процессы старения и улучшить общее состояние здоровья.

  • Ягоды

Настоящие супергерои, которые полны антиоксидантов, защищающих клетки от старения.

  • Орехи

Полезны для сердца благодаря здоровым жирам, витаминам и минералам, а также идеально подходят для перекуса.

  • Лосось

Источник омега-3 жирных кислот, которые помогают уменьшить воспаления и придают коже здоровый вид.

  • Шпинат

Укрепляет организм и замедляет старение благодаря высокому содержанию витаминов и минералов. Идеален в салатах.

  • Темный шоколад

Не только вкусный, но и полезный десерт. Улучшает кровообращение и поддерживает здоровье кожи благодаря флавоноидам.

  • Томаты

Богатый ликопеном продукт, защищающий кожу от вредного ультрафиолета.

  • Зеленый чай

Не только бодрит, но и снижает риск хронических заболеваний благодаря наличию катехинов.

  • Авокадо

Полезно для кожи благодаря содержащимся в нем жирам и витаминам. Отлично подходит для намазки на тосты!

  • Чеснок

Укрепляет иммунитет и обладает антиоксидантными свойствами.

  • Куркума

Замедляет старение и борется с воспалениями благодаря курмину. Отличный выбор для добавления в супы и карри.

Регулярное потребление этих продуктов поможет вам не только сохранить здоровье, но и продлить молодость. Организм неприменно поблагодарит вас, если вы не забудете включить эти продукты в свой рацион.

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Также Mkset поделился секретами борьбы с послеобеденной сонливостью. Гидратация и диета помогут не засыпать после обеда.

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