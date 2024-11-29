Салават Юлаев лидирует в конкурсе на банкноту в ₽1000

Posted 29 ноября, 12:30
Published 29 ноября, 12:30
Modified 29 ноября, 12:42
Updated 29 ноября, 12:42
В России стартовало голосование, в рамках которого граждане могут выбрать один из 25 архитектурных символов Приволжского округа, который будет изображен на обратной стороне обновленной купюры в 1000 рублей. В числе претендентов на это почетное место оказался памятник Салавату Юлаеву, который является не только символом Уфы, но и всей Республики Башкортостан.
По данным первого дня голосования, Салават Юлаев занимает лидирующее место по голосам. В число лидеров также вошли Саратовский автомобильный мост через реку Волгу и Дворец земледельцев в Казани. Отрыв уфимского претендента уже в первый день онлайн-опроса оказался существенным.
Голосование продлится до 12 декабря. Стоит отметить, что каждый участник может выбрать только один объект.