Салават Юлаев лидирует в конкурсе на банкноту в ₽1000

В России стартовало голосование, в рамках которого граждане могут выбрать один из 25 архитектурных символов Приволжского округа, который будет изображен на обратной стороне обновленной купюры в 1000 рублей. В числе претендентов на это почетное место оказался памятник Салавату Юлаеву, который является не только символом Уфы, но и всей Республики Башкортостан.