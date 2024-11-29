mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 12:30

Published 29 ноября, 12:30

Modified 29 ноября, 12:42

Updated 29 ноября, 12:42

Салават Юлаев лидирует в конкурсе на банкноту в ₽1000

Салават Юлаев лидирует в конкурсе на банкноту в ₽1000

29 ноября 2024, 12:30
Фото: 1MI.
Памятник Салавату Юлаеву уверенно лидирует в голосовании за символ, который появится на обратной стороне новой банкноты, сообщают в пятницу, 29 ноября, Банк России.

В России стартовало голосование, в рамках которого граждане могут выбрать один из 25 архитектурных символов Приволжского округа, который будет изображен на обратной стороне обновленной купюры в 1000 рублей. В числе претендентов на это почетное место оказался памятник Салавату Юлаеву, который является не только символом Уфы, но и всей Республики Башкортостан.

Фото: Скрин сайт: Банк России

По данным первого дня голосования, Салават Юлаев занимает лидирующее место по голосам. В число лидеров также вошли Саратовский автомобильный мост через реку Волгу и Дворец земледельцев в Казани. Отрыв уфимского претендента уже в первый день онлайн-опроса оказался существенным.

Голосование продлится до 12 декабря. Стоит отметить, что каждый участник может выбрать только один объект.

Голосование за Салавата Юлаева на ₽1000 открыто
Узнать подробнее
Читайте также:
Памятник немецкой принцессе открыли в БашкирииВ Башкирии перекрыли мостБашкирии нужен кредит в ₽3 млрд из-за дефицита бюджета
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Памятник#Благовещенск#Банк России#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Голосование#Салават Юлаев#Республика Башкортостан#Символ#Банкнота#1000 рублей#Купюра#Приволжский округ#Голоса
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика