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Posted 29 ноября, 16:54

Published 29 ноября, 16:54

Modified 29 ноября, 20:15

Updated 29 ноября, 20:15

Неизвестный мужчина сгорел в Башкирии

Пьяный житель Башкирии задохнулся в пожаре

29 ноября 2024, 16:54
Фото: МЧС РБ.

Неизвестный мужчина сгорел в Башкирии

В Салавате при ЧП трагически погиб мужчина — сообщили в МЧС по Башкортостану вечером пятницы, 29 ноября.

Происшествие случилось в квартире первого этажа одной из высоток. Спасателям через «112» сообщили о дыме из жилища. Попав внутрь, огнеборцы стали свидетелями пожара в коридоре квартиры.

Пока жители дома ждали снаружи, пламя было оперативно потушено. Однако в ходе ликвидации огня спасатели обнаружили бездыханное тело мужчины. Рядом с постелью в квартире были найдены несколько опустошённых бутылок со спиртным. Личность погибшего устанавливают.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфимском районе произошёл пожар из-за зарядного устройства смартфона.

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