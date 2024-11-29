Пьяный житель Башкирии задохнулся в пожаре

Пока жители дома ждали снаружи, пламя было оперативно потушено. Однако в ходе ликвидации огня спасатели обнаружили бездыханное тело мужчины. Рядом с постелью в квартире были найдены несколько опустошённых бутылок со спиртным. Личность погибшего устанавливают.