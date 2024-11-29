Пьяный житель Башкирии задохнулся в пожаре

Posted 29 ноября, 16:54
Published 29 ноября, 16:54
Modified 29 ноября, 20:15
Updated 29 ноября, 20:15
Происшествие случилось в квартире первого этажа одной из высоток. Спасателям через «112» сообщили о дыме из жилища. Попав внутрь, огнеборцы стали свидетелями пожара в коридоре квартиры.
Пока жители дома ждали снаружи, пламя было оперативно потушено. Однако в ходе ликвидации огня спасатели обнаружили бездыханное тело мужчины. Рядом с постелью в квартире были найдены несколько опустошённых бутылок со спиртным. Личность погибшего устанавливают.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфимском районе произошёл пожар из-за зарядного устройства смартфона.