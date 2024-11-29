Путина ждут в Уфе

Posted 29 ноября, 14:56
Published 29 ноября, 14:56
Modified 29 ноября, 14:58
Updated 29 ноября, 14:58
Удостоить башкирскую столицу своим визитом глава государства может в следующий четверг, 5 декабря. В этот день Уфа примет VI Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в рамках Международной недели бизнеса.
Официальных заявлений насчёт визита президента ни федеральные, ни региональные власти. В пресс-службе главы Башкирии Mkset заявили, что к возможным визитам президента на мероприятиях такого уровня они готовы всегда, однако пока такой информацией они не располагают.
Стоит добавить, что в рамках подготовки к ЯМЭФ-2024, а также в рамках проведения минувшего форума «Россия-Казахстан» в Уфе перекрыта улица Мусы Гареева для обеспечения безопасности участников мероприятий.
В последний раз Путин был в Уфе в октябре 2024 года — чтобы поучаствовать в форуме «Россия — спортивная держава». В конце ноября 2024 года столица Башкирии приняла другое крупное событие — форум «Россия-Казахстан». Несмотря на то, что в нём участвовали президенты двух стран, выступления они провели «заочно» — по видеосвязи.