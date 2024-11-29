Путина ждут в Уфе

В последний раз Путин был в Уфе в октябре 2024 года — чтобы поучаствовать в форуме «Россия — спортивная держава». В конце ноября 2024 года столица Башкирии приняла другое крупное событие — форум «Россия-Казахстан». Несмотря на то, что в нём участвовали президенты двух стран, выступления они провели «заочно» — по видеосвязи.