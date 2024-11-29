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Posted 29 ноября, 14:56

Published 29 ноября, 14:56

Modified 29 ноября, 14:58

Updated 29 ноября, 14:58

Путина ждут в Уфе

Путина ждут в Уфе

29 ноября 2024, 14:56
Фото: Кристина Кормилицына. РИА Новости.
Президент России Владимир Путин может во второй раз за 2024 год нанести визит в Уфу — как допустили источники Mkset, случиться это может уже в декабре 2024 года.

Удостоить башкирскую столицу своим визитом глава государства может в следующий четверг, 5 декабря. В этот день Уфа примет VI Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в рамках Международной недели бизнеса.

Официальных заявлений насчёт визита президента ни федеральные, ни региональные власти. В пресс-службе главы Башкирии Mkset заявили, что к возможным визитам президента на мероприятиях такого уровня они готовы всегда, однако пока такой информацией они не располагают.

Стоит добавить, что в рамках подготовки к ЯМЭФ-2024, а также в рамках проведения минувшего форума «Россия-Казахстан» в Уфе перекрыта улица Мусы Гареева для обеспечения безопасности участников мероприятий.

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В последний раз Путин был в Уфе в октябре 2024 года — чтобы поучаствовать в форуме «Россия — спортивная держава». В конце ноября 2024 года столица Башкирии приняла другое крупное событие — форум «Россия-Казахстан». Несмотря на то, что в нём участвовали президенты двух стран, выступления они провели «заочно» — по видеосвязи.

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