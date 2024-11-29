Погода на выходные в Уфе и Башкирии

В воскресенье, 1 декабря, снова небольшой снег. Показатели ветра прежние. В тёмное время суток похолодает до -2°C… -7°C, а при прояснениях до -8°C… -13°C. Днём температура уйдёт в «плюс» — потеплеет до +1°C… -4°C.