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Posted 29 ноября, 06:01

Published 29 ноября, 06:01

Modified 29 ноября, 10:36

Updated 29 ноября, 10:36

Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на выходные

Погода на выходные в Уфе и Башкирии

29 ноября 2024, 06:01
Фото: Изображение Midjourney.

Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на выходные

Гидрометцентр Башкортостана рассказал, какой будет погода на территории региона в последний выходной ноября.

В субботу, 30 ноября, местами по Башкирии прогнозируются небольшие снегопады. Ветер — умеренный, западного направления. Ночью температура воздуха снизится до показателей -5°C… -10°C, а в худшем случае в некоторых районах может опуститься до -11°C… -16°C. Днём воздух разогреется до 0°C… -5°C.

В воскресенье, 1 декабря, снова небольшой снег. Показатели ветра прежние. В тёмное время суток похолодает до -2°C… -7°C, а при прояснениях до -8°C… -13°C. Днём температура уйдёт в «плюс» — потеплеет до +1°C… -4°C.

Когда в Башкирии ляжет снег
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Ранее Mkset рассказывал о том, когда в Башкирии вновь ляжет снежный покров, растаявший в ноябре.

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