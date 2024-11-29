Погода на выходные в Уфе и Башкирии

Posted 29 ноября, 06:01
Published 29 ноября, 06:01
Modified 29 ноября, 10:36
Updated 29 ноября, 10:36
В субботу, 30 ноября, местами по Башкирии прогнозируются небольшие снегопады. Ветер — умеренный, западного направления. Ночью температура воздуха снизится до показателей -5°C… -10°C, а в худшем случае в некоторых районах может опуститься до -11°C… -16°C. Днём воздух разогреется до 0°C… -5°C.
В воскресенье, 1 декабря, снова небольшой снег. Показатели ветра прежние. В тёмное время суток похолодает до -2°C… -7°C, а при прояснениях до -8°C… -13°C. Днём температура уйдёт в «плюс» — потеплеет до +1°C… -4°C.