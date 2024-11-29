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Posted 29 ноября, 15:17

Published 29 ноября, 15:17

Modified 29 ноября, 15:19

Updated 29 ноября, 15:19

Под Уфой сгорел дом из-за зарядки телефона

Под Уфой сгорел дом из-за зарядки телефона

29 ноября 2024, 15:17
Фото: ГК РБ по ЧС.
Устройство для восполнения запаса аккумулятора смартфона стала причиной пожара в Шамонино — об этом сообщили в башкортостанском Госкомитете по чрезвычайным ситуациям в пятницу, 29 ноября.

Инцидент случился в деревне Уфимского района днём четверга, 28 ноября. В доме в момент ЧП находились женщина со своей совершеннолетней дочерью. В одном из помещений они заметили пламя и вызвали на место «службу 112».

Огонь успел сильно повредить имущество в комнате, однако никто не пострадал. Спасатели пришли к выводу, что причиной пожара могло стать мобильно устройство, оставленное на зарядке в постели.

В Башкирии сгорела мечеть
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Кигинском районе Башкортостана сгорело дотла деревянное здание мечети.

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