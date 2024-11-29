Под Уфой сгорел дом из-за зарядки телефона

Posted 29 ноября, 15:17
Published 29 ноября, 15:17
Modified 29 ноября, 15:19
Updated 29 ноября, 15:19
Инцидент случился в деревне Уфимского района днём четверга, 28 ноября. В доме в момент ЧП находились женщина со своей совершеннолетней дочерью. В одном из помещений они заметили пламя и вызвали на место «службу 112».
Огонь успел сильно повредить имущество в комнате, однако никто не пострадал. Спасатели пришли к выводу, что причиной пожара могло стать мобильно устройство, оставленное на зарядке в постели.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Кигинском районе Башкортостана сгорело дотла деревянное здание мечети.