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Posted 29 ноября, 11:53

Published 29 ноября, 11:53

Modified 29 ноября, 12:32

Updated 29 ноября, 12:32

Памятник немецкой принцессе открыли в Башкирии

Памятник немецкой принцессе открыли в Башкирии

29 ноября 2024, 11:53
Фото: tg/Радий Хабиров.
В селе Николо-Березовка открыли памятник Елизавете Романовой, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в пятницу, 29 ноября.

Елизавета Фёдоровна (в миру Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская) — немецкая княжна, ставшая великой княгиней в России благодаря удачному замужеству. Она родилась 1 ноября 1864 года и была дочерью великого герцога Гессен-Дармштадтского и внучкой королевы Виктории.

После замужества с князем Сергеем Романовым, она решила остаться в России и стала православной. В 1892 году она основала Елизаветинское благотворительное общество и стала его крупнейшей благотворительницей. В 1909 году распродала свои драгоценности на создание Марфо-Мариинской обители.

Немецкая принцесса открыла санаторий для раненых солдат и хирургическую больницу в Москве, а также построила женское общежитие. В Николо-Березовке она побывала дважды — в 1910 и 1914 годах, когда приходила поклониться иконе Николая Чудотворца.

Фото: tg/Радий Хабиров

В 1918 году тело Елизаветы Федоровны нашли в шахте с другими убитыми членами семьи последнего императора. Женщина, как установила экспертиза, скончалась от ран и удушья.

В 1992 году немецкую принцессу, посвятившую всю жизнь благим делам, причислили в РПЦ к лику святых.

В 2024 году общественники и церковь решили установить в селе Краснокамского района памятник внучке английской королевы Виктории I в Башкирии. Идею поддержал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и даже лично присутствовал на церемонии открытия монумента в пятницу, 29 ноября.

— Я много читал о жизни Елизаветы Феодоровны, настолько тронула меня ее история. Поэтому когда общественники и представители церкви вышли с инициативой установить памятник у нас в Башкортостане, я ее поддержал. Этот памятник — отличный пример того, как надо помнить великих людей нашей великой страны, заботиться об их памяти и учиться у них, — считает Радий Хабиров.

Фото: tg/Радий Хабиров
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