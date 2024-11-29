Памятник немецкой принцессе открыли в Башкирии

Posted 29 ноября, 11:53
Published 29 ноября, 11:53
Modified 29 ноября, 12:32
Updated 29 ноября, 12:32
Елизавета Фёдоровна (в миру Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская) — немецкая княжна, ставшая великой княгиней в России благодаря удачному замужеству. Она родилась 1 ноября 1864 года и была дочерью великого герцога Гессен-Дармштадтского и внучкой королевы Виктории.
После замужества с князем Сергеем Романовым, она решила остаться в России и стала православной. В 1892 году она основала Елизаветинское благотворительное общество и стала его крупнейшей благотворительницей. В 1909 году распродала свои драгоценности на создание Марфо-Мариинской обители.
Немецкая принцесса открыла санаторий для раненых солдат и хирургическую больницу в Москве, а также построила женское общежитие. В Николо-Березовке она побывала дважды — в 1910 и 1914 годах, когда приходила поклониться иконе Николая Чудотворца.
В 1918 году тело Елизаветы Федоровны нашли в шахте с другими убитыми членами семьи последнего императора. Женщина, как установила экспертиза, скончалась от ран и удушья.
В 1992 году немецкую принцессу, посвятившую всю жизнь благим делам, причислили в РПЦ к лику святых.
В 2024 году общественники и церковь решили установить в селе Краснокамского района памятник внучке английской королевы Виктории I в Башкирии. Идею поддержал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и даже лично присутствовал на церемонии открытия монумента в пятницу, 29 ноября.
— Я много читал о жизни Елизаветы Феодоровны, настолько тронула меня ее история. Поэтому когда общественники и представители церкви вышли с инициативой установить памятник у нас в Башкортостане, я ее поддержал. Этот памятник — отличный пример того, как надо помнить великих людей нашей великой страны, заботиться об их памяти и учиться у них, — считает Радий Хабиров.