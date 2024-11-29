Памятник немецкой принцессе открыли в Башкирии

— Я много читал о жизни Елизаветы Феодоровны, настолько тронула меня ее история. Поэтому когда общественники и представители церкви вышли с инициативой установить памятник у нас в Башкортостане, я ее поддержал. Этот памятник — отличный пример того, как надо помнить великих людей нашей великой страны, заботиться об их памяти и учиться у них, — считает Радий Хабиров.