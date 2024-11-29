«Никакой икры, салютов и 2 января на работу»: как праздновали Новый год в СССР

Posted 28 ноября, 21:30
Published 28 ноября, 21:30
Modified 28 ноября, 21:30
Updated 28 ноября, 21:30
В России уже витает новогоднее настроение. В магазинах — мандарины и украшения к празднику, в блокнотах домохозяек — прикидки по новогоднему меню, на банковских картах добытчиков — списание за списанием на покупки подарков. Страна погружается в приятную суету. Вдохновившись этим предпраздничным настроением, мы решили узнать, а как праздновали Новый год в СССР? Для этого обратились не к Гуглу или Википедии, а расспросили первоисточники — наших родителей и полистали семейные фотоальбомы.
Это сегодня мы уйдем всем страной на новогодние каникулы, а в годы СССР такого праздничного разгула не было. Да, школьники не учились, и да и в детсадах работали лишь дежурные группы, а вот взрослым было не до отдыха.
— Рабочий день 31 декабря сокращался всего на час. И потом один день выходного — 1 января. А 2 января — уже на работу. Поэтому и страна была великая, а сейчас из 365 дней половину отдыхаем неизвестно от чего, — считает Ирина Петровна, которой в 1970 году было 11 лет.
Обычно, на новогодние каникулы школьники уходили 29 декабря и возвращались за парты 9–10 января. Все эти дни их родители были на работе, школьники оказывались предоставлены сами себе и вовсю предавались зимним забавам. Бабушки с удовольствием брали внуков на каникулы
— Например, я все зимние каникулы пропадала у бабушки. Мы с двоюродной сестрой рубились в настольные игры, катались день напролёт на коньках. У бабушки же и ночевала.
Для совсем маленьких работали дежурные группы в садиках и яслях.
— Вообще, садики и ясли были круглосуточные. Детей домой забирали в пятницу вечером до утра понедельника. Зато дети были очень самостоятельные, а сейчас с мамой за ручку и в армию ходят.
Праздник в глазах ребенка мало отличается, будь он малышом страны Советов или современной России. Давайте узнаем, как строился праздничный день 31 декабря у малышей и подростков в СССР.
— Пакет со сладостями, что и было новогодним подарком, вручали с самого утра. А потом детей отправляли из дома гулять, чтобы не мешались под ногами при подготовке к праздничному ужину. В 10 часов утра по телевизору шли мультфильмы — ровно полчаса. Дети их посмотрели — и гуляйте до вечера. Иногда посылали купить что-то по мелочи, тип хлеба или разливного молока. А дальше — развлекайтесь до дворе как хотите. Если погода была хорошая, то со сверстниками брали лыжи и весь день катались. До темноты, — вспоминает Ирина Петровна.
«Для детей было всё». Так ёмко ответили наши родители на вопрос о том, как обстояли дела с подарки от предприятий и новогодними спектаклями. Если у коллектива не было профессионального союза, по линии которого чаще всего выдавали новогодние подарки детям, то взрослые создавали праздник сами и за свой счёт.
— Ёлки для детей устраивали везде и всюду — в садиках, в школах, во Дворцах пионеров и Домах культуры. Делали представления для детей сотрудников даже в рабочих кабинетах по местам службы родителей. Там ставили ёлку и проводили утренник. Чаще всего детям дарили пакеты с конфетами и мандаринами.
Конфетки — и всё? Спросите вы. Да, ни айфонов, ни железных дорог, ни даже игрушек. Стандартный новогодний подарок для ребёнка в СССР: шоколадные конфеты, ириски, маленькие плитки шоколада, печенье, яблоко, апельсин или мандарин. Всё!
Купить новогоднюю искусственную ёлку мы сегодня можем в любой день города: для этого лишь стоит посетить любимый маркетплейс или сайт магазина. В СССР такого раздолья не было. Впрочем, как и повального увлечения пластиковым символом праздника.
— Живыми новогодними деревьями торговали также, как это происходит и сейчас. Даже на тех же точках. Приезжали машины и тракторы с прицепами. А внутри — сосны и ели. Цена на сосну была фиксированная — ₽1, стоимость ели зависела от метража. Искусственные деревья были не в моде.
Новый год в СССР был семейным праздником. Старались собраться в одном доме всеми поколениями — от мала до велика. Не было ни салютов на центральных площадях, ни заставленных икрой столов, но от этого ощущение праздника и единства не терялось. Важно было общение и настроение. И куда же без тазика «Оливье» — минимум 5-7 литров только этого салата. Семьи-то большие.
— Новогодний стол мало чем изменился. Пожалуй, сейчас он дополнился икрой и красной рыбой. Традиционно на Новый год в СССР готовили «Оливье», «Мимозу» и винегрет. Доставали домашние соленья. Было и горячее: чаще всего, какое-нибудь мясо или котлеты с гарниром из картофеля. А вот курица была редким гостем на Новый год. В СССР считалось, что куриное мясо полезно и нужно только больным. Поэтому курица всегда была в дефиците. Даже на рынке птица была очень дорогой.
Сложно поверить, но мем «Не трогай! Это Новый год!» берёт начало в СССР. Рачительные хозяйки еще летом начинали подготовку к главной ночи года.
— Дефицитом было все: с лета запасались майонезом и зеленым горошком. В магазинах в декабре «выкидывали» колбасы, мясо, сыр, мандарины и все остальное. Очереди километровые… Деликатесом были даже шпроты. Остальную рыбу вне мест ее вылова было практически не достать.
Мы попросили родителей и оценить, наверное, самый знаменитый киношный новогодний стол времен СССР. Тот, что накрыла учительница Надежда из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Оказалось, что Наденька — не такая уж простушка, какой хочет казаться, а дама со связями.
— У Наденьки на столе, пожалуй, всё тоже самое. Вот только не все делали рыбу, ибо — дефицит, который надо доставать. А вот холодец из свиных ножек — это святое на каждом новогоднем столе в СССР.
Не будем томить ожиданием и сразу напишем рецепт новогоднего холодца
Берется две свиные ноги. Их рубили. Можно использовать тиски и ножовкой нарезать кружками — так удобнее варить и минимален риск осколков в холодце. Если есть говядина — берём и ее. Заливаем все мясо и ноги водой, солим, томим на малом огне пять часов. После охлаждаем. Разбираем мясо на кусочки. Берем формы для подачи. На дно выкладываем мелко нарезанный чеснок, потом — слой мяса. Все заливаем процеженным бульоном — и в холодильник. Ваш холодец готов!
Праздничный ужин начинался еще до боя курантов. Первые гости приходили уже в девять часов вечера. Конечно, помогали накрывать стол, попутно со звоном рюмок и бокалов провожая старый год.
— В полночь начиналась трансляция из Кремля. Да, встречали Новый год под куранты. Потом была речь генерального секретаря, а следом за ним — «Голубой огонёк». Под него уже дома начинали танцевать взрослые, плавно перемещаясь на улицу. Праздник продолжался во дворах. Ходили друг к другу в гости. А дети тем временем спали дома. Утром 1 января — неизменная традиция — доедание салатов. Вечером всей семьей смотрели «Песню года». Взрослые морально и физически готовились завтра утром выйти на работу…