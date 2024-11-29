«Никакой икры, салютов и 2 января на работу»: как праздновали Новый год в СССР

Новый год в СССР был семейным праздником. Старались собраться в одном доме всеми поколениями — от мала до велика. Не было ни салютов на центральных площадях, ни заставленных икрой столов, но от этого ощущение праздника и единства не терялось. Важно было общение и настроение. И куда же без тазика «Оливье» — минимум 5-7 литров только этого салата. Семьи-то большие.