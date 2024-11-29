Наркомана с 30-летним стажем вскрыли текущие трубы

Posted 29 ноября, 06:06
Published 29 ноября, 06:06
Modified 29 ноября, 09:55
Updated 29 ноября, 09:55
Правоохранители наведались в квартиру горожанина из-за жалоб соседей — хозяин жилища топил нижние этажи и отказывался объясняться перед другими жильцами. Им ничего не оставалось, кроме как вызвать «112».
С группой немедленного реагирования горожанин оказался более сговорчив — им он сразу открыл дверь, а уже в самой квартире полицейские обнаружили целый пакет высушенной конопли.
Стражам порядка мужчина рассказал, что хранил запрещённые вещества исключительно для личного употребления. К самой привычке он пристрастился ещё в 1990-е года, а пакет пролежал в его квартире всего четыре месяца.
Впрочем, даже если горожанину удастся убедить суд, что продавать наркотики он не собирался, уголовного дела ему не избежать — такой вес (800 г каннабиса и 20 г гашиша) будет означать, что мужчина попадает под статью УК о незаконном хранении веществ в крупном размере.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии прошло заседание по делу преступной группы, организовавшей интернет-магазин по продаже запрещённых веществ.