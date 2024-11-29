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Posted 29 ноября, 06:06

Published 29 ноября, 06:06

Modified 29 ноября, 09:55

Updated 29 ноября, 09:55

У жителя Башкирии нашли мешок наркотиков

Наркомана с 30-летним стажем вскрыли текущие трубы

29 ноября 2024, 06:06
Фото: 1MI.

У жителя Башкирии нашли мешок наркотиков

В Стерлитамаке мужчина хранил за шкафом 0,82 кг марихуаны — причина, по которой заядлый наркоман сам себя выдал, удивила даже сотрудников полиции.

Правоохранители наведались в квартиру горожанина из-за жалоб соседей — хозяин жилища топил нижние этажи и отказывался объясняться перед другими жильцами. Им ничего не оставалось, кроме как вызвать «112».

С группой немедленного реагирования горожанин оказался более сговорчив — им он сразу открыл дверь, а уже в самой квартире полицейские обнаружили целый пакет высушенной конопли.

Стражам порядка мужчина рассказал, что хранил запрещённые вещества исключительно для личного употребления. К самой привычке он пристрастился ещё в 1990-е года, а пакет пролежал в его квартире всего четыре месяца.

Впрочем, даже если горожанину удастся убедить суд, что продавать наркотики он не собирался, уголовного дела ему не избежать — такой вес (800 г каннабиса и 20 г гашиша) будет означать, что мужчина попадает под статью УК о незаконном хранении веществ в крупном размере.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии прошло заседание по делу преступной группы, организовавшей интернет-магазин по продаже запрещённых веществ.

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