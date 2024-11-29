Наркомана с 30-летним стажем вскрыли текущие трубы

Впрочем, даже если горожанину удастся убедить суд, что продавать наркотики он не собирался, уголовного дела ему не избежать — такой вес (800 г каннабиса и 20 г гашиша) будет означать, что мужчина попадает под статью УК о незаконном хранении веществ в крупном размере.