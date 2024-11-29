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Posted 29 ноября, 07:27

Published 29 ноября, 07:27

Modified 29 ноября, 07:27

Updated 29 ноября, 07:27

Модульбанк рассказал о правилах безопасной работы в бухгалтерских селф-сервисах

Модульбанк рассказал о правилах безопасной работы в бухгалтерских селф-сервисах

29 ноября 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney.
На фоне массового внедрения цифровых технологий и облачных решений в бизнес-сообществе начали все активнее набирать популярность бухгалтерские селф-сервисы, помогающие заниматься финансовым учетом, рассчитывать налоги и составлять отчеты.

Такие системы призваны упростить некоторые бизнес-процессы, однако их применение все равно не поможет избавиться от ошибок на 100%, поэтому они требуют периодического контроля со стороны профильного специалиста. Об этом пишет NewsNN.ru.

Самые передовые на сегодня платформы пытаются свести к минимуму долю совершаемых ошибок путем внедрения алгоритмов проверки сведений, автоматического обновления законодательства и встроенных подсказок для пользователей. И тем не менее ошибки все равно могут происходить. Например, иногда сервис неправильно рассчитывает сумму налога к уплате из-за переставших быть актуальными формул или ошибочных настроек. А могут появиться проблемы с синхронизацией данных, произойти технические сбои, или не учтутся действующие на данный момент поправки к налоговому законодательству.

Для своевременного устранения таких ошибок владельцы бизнеса имеют возможность обратиться за поддержкой к консалтинговым компаниям, финансовым консультантам или к собственным технологическим партнерам. Отделы корпоративного обслуживания, которые занимаются оказанием подобных консультационных услуг, функционируют в большом количестве банков. Примечательно, что ряд финансовых учреждений сейчас открывает полноценные линии помощи бизнесу, который не может нормально функционировать при поддержке бухгалтерских селф-сервисов.

Модульбанк, который все больше позиционирует себя как предпринимательский хаб, рассказал о внедрении линии поддержки предпринимателям, которые понесли урон из-за ошибок бухгалтерских селф-сервисов.

Согласно комментарию управляющего директора Модульбанка Никиты Константинова, кредитная организация изучает особенности ведения каждого направления бизнеса, чтобы консультировать клиентов для дальнейшего избежания ошибок и проблем с ФНС.

Компании, которые прибегли к помощи селф-сервисов, в том числе банковских, часто жалуются на происходящие ошибки, о чем упоминает Константинов.

«Предприниматель может не знать нюансов учета, или в сервисе может не быть нужного функционала для корректного расчета налоговой базы», — приводит в качестве примера такие ситуации он.

«Модульбухгалтерия» — это бухгалтерия с реальными специалистами, помогающая собирать документы на компенсацию/ неустойку предпринимателям, получившим доначисления из-за некорректного учета в банковских селф-сервисах. При необходимости такие эксперты могут представлять интересы своего клиента в суде.

Все подобные ситуации требуют индивидуального подхода, поэтому для выбора оптимального варианта поддержки важно отправиться непосредственно в банк. Подобные услуги в нашей стране предоставляют Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк. При этом часть финансовых учреждений предлагает уже интегрированные бухгалтерские сервисы, автоматически синхронизирующие банковские операции с финучетом. Такой алгоритм сокращает возможность совершения ошибок.

#Общество
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