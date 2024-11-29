Модульбанк рассказал о правилах безопасной работы в бухгалтерских селф-сервисах

Самые передовые на сегодня платформы пытаются свести к минимуму долю совершаемых ошибок путем внедрения алгоритмов проверки сведений, автоматического обновления законодательства и встроенных подсказок для пользователей. И тем не менее ошибки все равно могут происходить. Например, иногда сервис неправильно рассчитывает сумму налога к уплате из-за переставших быть актуальными формул или ошибочных настроек. А могут появиться проблемы с синхронизацией данных, произойти технические сбои, или не учтутся действующие на данный момент поправки к налоговому законодательству.