Модульбанк рассказал о правилах безопасной работы в бухгалтерских селф-сервисах

Posted 29 ноября, 07:27
Published 29 ноября, 07:27
Modified 29 ноября, 07:27
Updated 29 ноября, 07:27
Такие системы призваны упростить некоторые бизнес-процессы, однако их применение все равно не поможет избавиться от ошибок на 100%, поэтому они требуют периодического контроля со стороны профильного специалиста. Об этом пишет NewsNN.ru.
Самые передовые на сегодня платформы пытаются свести к минимуму долю совершаемых ошибок путем внедрения алгоритмов проверки сведений, автоматического обновления законодательства и встроенных подсказок для пользователей. И тем не менее ошибки все равно могут происходить. Например, иногда сервис неправильно рассчитывает сумму налога к уплате из-за переставших быть актуальными формул или ошибочных настроек. А могут появиться проблемы с синхронизацией данных, произойти технические сбои, или не учтутся действующие на данный момент поправки к налоговому законодательству.
Для своевременного устранения таких ошибок владельцы бизнеса имеют возможность обратиться за поддержкой к консалтинговым компаниям, финансовым консультантам или к собственным технологическим партнерам. Отделы корпоративного обслуживания, которые занимаются оказанием подобных консультационных услуг, функционируют в большом количестве банков. Примечательно, что ряд финансовых учреждений сейчас открывает полноценные линии помощи бизнесу, который не может нормально функционировать при поддержке бухгалтерских селф-сервисов.
Модульбанк, который все больше позиционирует себя как предпринимательский хаб, рассказал о внедрении линии поддержки предпринимателям, которые понесли урон из-за ошибок бухгалтерских селф-сервисов.
Согласно комментарию управляющего директора Модульбанка Никиты Константинова, кредитная организация изучает особенности ведения каждого направления бизнеса, чтобы консультировать клиентов для дальнейшего избежания ошибок и проблем с ФНС.
Компании, которые прибегли к помощи селф-сервисов, в том числе банковских, часто жалуются на происходящие ошибки, о чем упоминает Константинов.
«Предприниматель может не знать нюансов учета, или в сервисе может не быть нужного функционала для корректного расчета налоговой базы», — приводит в качестве примера такие ситуации он.
«Модульбухгалтерия» — это бухгалтерия с реальными специалистами, помогающая собирать документы на компенсацию/ неустойку предпринимателям, получившим доначисления из-за некорректного учета в банковских селф-сервисах. При необходимости такие эксперты могут представлять интересы своего клиента в суде.
Все подобные ситуации требуют индивидуального подхода, поэтому для выбора оптимального варианта поддержки важно отправиться непосредственно в банк. Подобные услуги в нашей стране предоставляют Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк. При этом часть финансовых учреждений предлагает уже интегрированные бухгалтерские сервисы, автоматически синхронизирующие банковские операции с финучетом. Такой алгоритм сокращает возможность совершения ошибок.