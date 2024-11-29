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Posted 29 ноября, 14:22

Published 29 ноября, 14:22

Modified 29 ноября, 14:24

Updated 29 ноября, 14:24

Миф или правда: действительно ли дворняги крепче чистокровных собак?

Миф или правда: действительно ли дворняги крепче чистокровных собак?

29 ноября 2024, 14:22
Фото: 1MI. Миф или правда: действительно ли дворняги крепче чистокровных собак?
Кажется, дворняги с их «уличным воспитанием» обладают невероятным иммунитетом и живут без проблем долгие годы. Многие убеждены, что беспородные собаки, выросшие вне селекционных правил, не имеют наследственных болезней и более выносливы. Но что говорит об этом наука?

Главный аргумент сторонников этого мнения — естественный отбор. Они уверены, что только самые сильные животные, прошедшие через тяжелые условия, передают свои гены. В то время как породистые собаки, по их мнению, рождаются с предрасположенностями к болезням из-за ограниченного генофонда.

— Породистые собаки подвергаются тщательным исследованиям. Селекция у ответственных заводчиков исключает из разведения животных с проблемами здоровья. Если приобрести щенка у надежного заводчика, можно быть уверенным в его физическом и психическом состоянии, — отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

От чего зависит здоровье собаки

На самом деле на состояние питомца влияет не только его генетика. Есть несколько ключевых факторов, которые играют не меньшую роль.

1. Генетическая предрасположенность

Каждая собака имеет индивидуальные особенности здоровья, независимо от породы. Например, генетические отклонения могут быть как у метисов, так и у чистокровных животных. Наследственность в данном случае определяет, проявится ли у собаки то или иное заболевание, и когда это произойдет — в юном возрасте или в старости.

Генетическая предрасположенность требует от владельцев особого внимания к здоровью питомца. Регулярные визиты к ветеринару, мониторинг состояния здоровья и своевременное обращение за помощью при первых признаках проблем могут значительно улучшить прогноз и качество жизни собаки.

От чего зависит здоровье собакиОт чего зависит здоровье собаки
От чего зависит здоровье собаки. Фото: 1MI

2. Условия содержания и питания

Неправильное кормление, отсутствие сбалансированной диеты и нехватка витаминов ослабляют организм животного, увеличивая риск болезней. Для поддержания здоровья важны качественные корма, специально подобранные по возрасту и активности.

Кроме того, условия содержания также играют ключевую роль. Собака должна иметь достаточно места для движения, комфортное жилище, защищенное от погодных условий, и чистую воду. Недостаток физической активности и социального взаимодействия может привести к депрессии, ожирению и другим проблемам со здоровьем.

3. Физическая активность и образ жизни

Регулярная физическая активность является неотъемлемой частью здорового образа жизни собаки. Прогулки, игры и тренировки не только помогают поддерживать идеальный вес, но и способствуют укреплению мышц, костей и суставов. Малоподвижный образ жизни может привести к ожирению и связанным с этим заболеваниям.

4. Профилактика заболеваний

Регулярные осмотры у ветеринара помогают выявлять болезни на ранних стадиях. Вакцинация, обработка от паразитов и своевременное лечение предотвращают развитие серьезных проблем.

Физическая активность и образ жизниФизическая активность и образ жизни
Физическая активность и образ жизни. Фото: 1MI

Дворняги или чистокровные: чьи показатели здоровья выше?

Миф о превосходном здоровье дворняг часто связан с отсутствием статистики. Ветеринарные исследования чаще проводятся с породистыми животными, так как селекционеры активно работают над устранением генетических заболеваний.

Дворняги же редко подвергаются таким же тщательным обследованиям, а их болезни часто остаются незамеченными.

— Здоровье беспородных животных не систематизируется, и их болезни не так активно изучаются, как у породистых собак. Но это не значит, что их здоровье лучше, — подчеркивает эксперт.

Кроме того, у каждой породы есть свой «набор» возможных заболеваний. Например, у лабрадоров может встречаться дисплазия тазобедренных суставов, а у бульдогов — проблемы с дыханием. Но если частота таких заболеваний превышает 2–5%, это сигнал для заводчиков усилить селекционную работу.

Как выбрать здорового щенка?

Если вы хотите быть уверены в здоровье будущего питомца, важно обратить внимание на несколько аспектов:

  1. Заводчик: обращайтесь только к профессионалам, которые готовы предоставить документы о здоровье родителей.
  2. Осмотр щенка: у щенка должна быть блестящая шерсть, ясные глаза и активное поведение.
  3. Документы: требуйте подтверждения вакцинации и ветеринарного осмотра.

Стоимость щенка у проверенного заводчика может варьироваться в зависимости от породы, но покупка у частных лиц без документов зачастую сопряжена с большими рисками.

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