Миф или правда: действительно ли дворняги крепче чистокровных собак?

Каждая собака имеет индивидуальные особенности здоровья, независимо от породы. Например, генетические отклонения могут быть как у метисов, так и у чистокровных животных. Наследственность в данном случае определяет, проявится ли у собаки то или иное заболевание, и когда это произойдет — в юном возрасте или в старости.