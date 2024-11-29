КамАз снёс «Приору» — молодой водитель погиб

Posted 29 ноября, 06:23
Published 29 ноября, 06:23
Modified 29 ноября, 09:48
Updated 29 ноября, 09:48
Как стало известно, в районе 8 утра пятницы, 29 ноября, на Индустриальном шоссе в Ишимбае 19-летний водитель «Лада Приоры» буквально влетел под КамАЗ. По предварительным данным, 54-летний водитель грузовика не уступил «Приоре» дорогу при повороте налево.
Сотрудники Госавтоинспекции уже начали расследование. На кадрах правоохранителей видно, что автомобиль «Приора» получил сильнейшие повреждения и стал похож на груду металла. Молодой парень — 19-летний водитель — от полученных травм скончался на месте аварии, до приезда медиков. Пользователи соцсетей указывают, что погибший — местный студент, который утром ехал на учёбу.