КамАз снёс «Приору» — молодой водитель погиб

Сотрудники Госавтоинспекции уже начали расследование. На кадрах правоохранителей видно, что автомобиль «Приора» получил сильнейшие повреждения и стал похож на груду металла. Молодой парень — 19-летний водитель — от полученных травм скончался на месте аварии, до приезда медиков. Пользователи соцсетей указывают, что погибший — местный студент, который утром ехал на учёбу.