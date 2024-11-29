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Posted 29 ноября, 06:23

Published 29 ноября, 06:23

Modified 29 ноября, 09:48

Updated 29 ноября, 09:48

В Башкирии столкнулись КамАЗ и «Лада Приора»

КамАз снёс «Приору» — молодой водитель погиб

29 ноября 2024, 06:23
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана..

В Башкирии столкнулись КамАЗ и «Лада Приора»

19-летний водитель «Приоры» погиб в результате столкновения с грузовым КамАЗом, сообщила Госавтоинспекция Башкортостана в пятницу, 29 ноября.

Как стало известно, в районе 8 утра пятницы, 29 ноября, на Индустриальном шоссе в Ишимбае 19-летний водитель «Лада Приоры» буквально влетел под КамАЗ. По предварительным данным, 54-летний водитель грузовика не уступил «Приоре» дорогу при повороте налево.

Сотрудники Госавтоинспекции уже начали расследование. На кадрах правоохранителей видно, что автомобиль «Приора» получил сильнейшие повреждения и стал похож на груду металла. Молодой парень — 19-летний водитель — от полученных травм скончался на месте аварии, до приезда медиков. Пользователи соцсетей указывают, что погибший — местный студент, который утром ехал на учёбу.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Ранее Mkset сообщал, что массовое ДТП остановило движение в Уфе.

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