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Posted 29 ноября, 09:11

Published 29 ноября, 09:11

Modified 29 ноября, 09:31

Updated 29 ноября, 09:31

В Москву через Уфу пойдет новый поезд

Из Уфы в Москву запустят новый состав

29 ноября 2024, 09:11
Фото: Минтранс РБ.

В Москву через Уфу пойдет новый поезд

С декабря 2024 года жители Башкирии смогут добираться до Москвы на двухэтажном поезде, сообщает в пятницу, 29 ноября, Минтранс Башкортостана.

Состав поезда № 391/392, который курсирует между Челябинском и Москвой, будет обновлен: вместо привычных вагонов пассажиры смогут воспользоваться двухэтажными. Первый рейс нового состава отправится из Челябинска 13 декабря в 13:30, а обратный — из Москвы 15 декабря в 12:52.

По пути следования поезд сделает остановки на нескольких станциях, включая Уфу, что делает его доступным для жителей региональной столицы и близлежащих городов. Вагонное оборудование включает элементы современного комфорта — кондиционеры, биотуалеты и розетки для зарядки мобильных устройств. Также, один из вагонов оборудован подъемным устройством для инвалидной коляски и специальным купе увеличенной площади.

Фото: Минтранс РБ

Кроме того, предусмотрены различные акции и скидки на проезд. Например, школьники могут рассчитывать на 50% скидку при покупке билетов в плацкартные вагоны на аналогичное расстояние. Продажа билетов была открыта, их можно приобрести как в железнодорожных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД».

Рейс Уфа — Москва пытались сорвать хулиганы
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Как ранее сообщал Mkset, на рейсе из Уфы в Москву пилотов самолета «Аэробус 320» решили ослепить лазером.

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