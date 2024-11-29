Из Уфы в Москву запустят новый состав

Posted 29 ноября, 09:11
Published 29 ноября, 09:11
Modified 29 ноября, 09:31
Updated 29 ноября, 09:31
Состав поезда № 391/392, который курсирует между Челябинском и Москвой, будет обновлен: вместо привычных вагонов пассажиры смогут воспользоваться двухэтажными. Первый рейс нового состава отправится из Челябинска 13 декабря в 13:30, а обратный — из Москвы 15 декабря в 12:52.
По пути следования поезд сделает остановки на нескольких станциях, включая Уфу, что делает его доступным для жителей региональной столицы и близлежащих городов. Вагонное оборудование включает элементы современного комфорта — кондиционеры, биотуалеты и розетки для зарядки мобильных устройств. Также, один из вагонов оборудован подъемным устройством для инвалидной коляски и специальным купе увеличенной площади.
Кроме того, предусмотрены различные акции и скидки на проезд. Например, школьники могут рассчитывать на 50% скидку при покупке билетов в плацкартные вагоны на аналогичное расстояние. Продажа билетов была открыта, их можно приобрести как в железнодорожных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД».
Как ранее сообщал Mkset, на рейсе из Уфы в Москву пилотов самолета «Аэробус 320» решили ослепить лазером.