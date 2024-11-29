Из Уфы в Москву запустят новый состав

Кроме того, предусмотрены различные акции и скидки на проезд. Например, школьники могут рассчитывать на 50% скидку при покупке билетов в плацкартные вагоны на аналогичное расстояние. Продажа билетов была открыта, их можно приобрести как в железнодорожных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД».