Итоги недели в Башкирии: недовольный Хабиров, бумажный Салават Юлаев, грязная Уфа

Posted 29 ноября, 19:00
Published 29 ноября, 19:00
Modified 29 ноября, 21:17
Updated 29 ноября, 21:17
Новые меры по борьбе с ростом числа бездомных собак собираются ввести в Башкортостане. Текст инициативы гласит об обязательной регистрации и идентификации домашних собак — меры схожи с теми, которые ранее вводились лишь в отношении бродячих псов. Документ хотят вынести на голосование в региональном парламенте.
В случае, если брошенная безответственными хозяева собака, например, нападёт на человека, на основании информации из базы данных будет проверяться, кому она принадлежала. К нерадивым владельцам в таком случае применят соответствующие санкции — за нарушение правил выгула и содержания питомцев.
В Уфе озвучили сроки ремонта главной достопримечательности Башкирии. Напомним, ранее власти Башкирии заявляли о планах снять памятник Салавату Юлаеву с постамента. В связи с крайне удручающим состоянием мемориала над ним решили провести реставрационные работы.
Занять обновление памятника может от года до полутора лет. Между тем связано это отнюдь не с масштабами скульптуры башкирского героя, а с материалом его изготовления — чугуном, который требует особой осторожности.
Впрочем, непривычное отсутствие памятника на постаменте можно будет скрасить другим способом — уфимцы смогут любоваться скульптурой на новой тысячерублёвой банкноте. Если, конечно, башкирский герой выиграет голосование на новый дизайн купюры.
В Уфе зафиксировали пятикратное превышение ПДК вредных веществ. В последние дни жители города жаловались на неприятный запах и смог.
Согласно данным замеров на нескольких постах наблюдения, уровень пыли значительно увеличился. Например, на проспекте Октября 25 ноября концентрация пыли достигала 5,2 ПДК в вечерние часы. На других постах наблюдения, например по улице Гафури уровень пыли варьировался от 3,3 до 2,5 ПДК. Кроме того, был зафиксирован уровень изопропилбензола — 1,6 ПДК. Это вещество может вызывать негативные эффекты при длительном воздействии на организм человека.
Второй по численности город Башкирии днём среды, 27 ноября, также оказался укутан густым туманом — местные жители сообщили, что дышать в одном из районов стало крайне тяжело.
В опалу главы Башкирии в ходе совещания с коллегами в понедельник, 25 ноября, попал новый мэр Салавата Альберт Муталов. Радий Хабиров жестко раскритиковал подчинённого за двор, который в городе сдали по программе благоустройства — даже после мнимой реновации состояние площадки оставляло желать лучшего.
Хабиров подчеркнул, что выделенные 45 миллионов рублей были потрачены неэффективно, и за такие деньги можно было бы выполнить работы на гораздо более высоком уровне.
— Вы бы попробовали такой двор в Уфе сдать, вам бы головы там же на месте «открутили». На месте салаватцев я бы вас пинками погнал, — высказался Хабиров.
Не один мэр Салавата попал в немилость Хабирова — ещё одним поводом для недовольства со стороны руководителя региональной администрации стал долгий отпуск главы Минздрава Башкирии Айрата Рахматуллина — на рабочем месте его не было три недели, при этом доводы начальника ведомства о том, что всё это время он был на связи, Хабирова не впечатлили.
— Мне неинтересно, что вы на связи. На связи — это на рабочем месте. Вы должны быть на месте. Вы — министр огромной системы здравоохранения, — возмутился Хабиров.
Пока одни члены команды Хабирова краснеют перед ним на оперативках, другой соратник главы Башкирии отвечает перед судом — в четверг, 28 ноября, прошло судебное заседание по делу и. о. вице-премьера региона и обвинённого во взяточничестве Алана Марзаева, давнего друга руководителя РБ.
Напомним, Марзаева осенью 2024 года задержали и обвинили в получении взятки размером в ₽37 млн. По версии следствия, госслужащий получил от коммерческой дорожно-строительной фирмы деньги за покровительство в высоких кабинетах и за преимущество при заключении госконтрактов.
Дело Марзаева рассматривал Басманный райсуд Москвы. Служители Фемиды, как сообщает ТАСС, продлили арест чиновнику в СИЗО, однако конкретный срок меры пресечения журналисты информагентства не назвали. Вероятно, речь идет о стандартной длительности в два месяца, которую обычно запрашивает следствие.
Между тем Марзаев остался непреклонен и так и не признал свою вину.
Ещё одну временную потерю региональная администрация понесла по другому поводу — один из депутатов парламента покинула кресло в парламенте, чтобы в качестве добровольца отправиться в зону СВО.
Рамзия Каримова присоединилась к отряду волонтеров-женщин, которые направляются в военный госпиталь для оказания помощи медикам и ухода за ранеными.
Президент России Владимир Путин может во второй раз за 2024 год нанести визит в Уфу — как допустили источники Mkset, случиться это может уже в декабре 2024 года.
Удостоить башкирскую столицу своим визитом глава государства может в следующий четверг, 5 декабря. В этот день Уфа примет VI Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в рамках Международной недели бизнеса.
Официальных заявлений насчёт визита президента ни федеральные, ни региональные власти. В пресс-службе главы Башкирии Mkset заявили, что к возможным визитам президента на мероприятиях такого уровня они готовы всегда, однако пока такой информацией они не располагают.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев решил подсмотреть у нижегородских коллег показавшуюся ему интересной практику — проект «новых городовых». Речь идёт о горожанах, которые могут попробовать себя в роли дежурных по улице.
За каждым городовым закрепляется один из участков туристических маршрутов. Дежурные следят за порядком, а также помогают жителям и гостям города. Кандидаты в городовые должны также должны уметь в случае необходимости оказать первую помощь.
В столице Башкирии завершилась программа юбилейного форума межрегионального сотрудничества между Россией и Казахстаном — рассказываем, что на нём обсуждали и какое значение событие имеет для Башкортостана.
Вокруг форума проводилось множество мероприятий, включая гастрономические фестивали, выставки и показ мод. Однако главной частью, ради которой форум и собирался, была деловая программа. Большая её часть прошла в среду, 27 ноября.
Пленарное заседание — центральное событие форума — началось с выступлений президентов России и Казахстана. Впрочем, своим визитом главы государств башкирскую столицу не удостоили — в дни форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев были в Астане, а участие в заседании принимали по видеосвязи.
Исключая обмен любезностями между представителями стран и перечислений «цифр», свидетельствующих о близкой дружбе и партнёрстве стран, был подписан и ряд важных документов.
Полностью читайте в материале Mkset.
Корреспондент Mkset разобралась в наболевшем вопросе перевозок: почему в столице Башкирии поездки на такси стали стоить сумасшедших денег.
Продолжает разорять уфимцев не только такси. Mkset подсчитал, во сколько обойдётся жителям башкирской столицы один из главных новогодних деликатесов — красная икра.
В столице Башкирии одна из частных компаний-перевозчиков изменила тарифы на билеты в общественном транспорте. Речь идёт об автобусе №210, который следует от школы №75 до оздоровительного комплекса в Сипайлово. По данным властей Уфы, проезд по упомянутому маршруту с 16 декабря будет стоить ₽45.
Подборка новостей Mkset из сводки ЧП и криминальных событий:
Инсайдерские Telegram-каналы поздним вечером вторника, 26 ноября, сообщили, якобы одно из промышленных предприятий Салавата подверглось налёту беспилотных летательных аппаратов.
Позже источники опровергли воздушный удар и заявили, что замеченный в небе объект — самолёт сельскохозяйственного назначения. Звуки выстрелов же были предупредительным огнём для сбившего с курса «кукурузника».
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