mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 19:00

Published 29 ноября, 19:00

Modified 29 ноября, 21:17

Updated 29 ноября, 21:17

Итоги недели в Башкирии: недовольный Хабиров, бумажный Салават Юлаев, грязная Уфа

Итоги недели в Башкирии: недовольный Хабиров, бумажный Салават Юлаев, грязная Уфа

29 ноября 2024, 19:00
Фото: Город Уфа / Telegram.
Сюжет
Экология
Рассказываем о главных событиях 25–29 января в Башкортостане в еженедельном дайджесте Mkset.

Уфимцев обяжут регистрировать домашних животных

Новые меры по борьбе с ростом числа бездомных собак собираются ввести в Башкортостане. Текст инициативы гласит об обязательной регистрации и идентификации домашних собак — меры схожи с теми, которые ранее вводились лишь в отношении бродячих псов. Документ хотят вынести на голосование в региональном парламенте.

В случае, если брошенная безответственными хозяева собака, например, нападёт на человека, на основании информации из базы данных будет проверяться, кому она принадлежала. К нерадивым владельцам в таком случае применят соответствующие санкции — за нарушение правил выгула и содержания питомцев.

Реставрация памятника Салавату Юлаеву займёт 1,5 года

В Уфе озвучили сроки ремонта главной достопримечательности Башкирии. Напомним, ранее власти Башкирии заявляли о планах снять памятник Салавату Юлаеву с постамента. В связи с крайне удручающим состоянием мемориала над ним решили провести реставрационные работы.

Занять обновление памятника может от года до полутора лет. Между тем связано это отнюдь не с масштабами скульптуры башкирского героя, а с материалом его изготовления — чугуном, который требует особой осторожности.

«Памятник Салавату Юлаеву не вернут на место после реставрации»
Узнать подробнее

Впрочем, непривычное отсутствие памятника на постаменте можно будет скрасить другим способом — уфимцы смогут любоваться скульптурой на новой тысячерублёвой банкноте. Если, конечно, башкирский герой выиграет голосование на новый дизайн купюры.

Уфимский памятник претендует на место на новой купюре
Узнать подробнее

Смог над Уфой

В Уфе зафиксировали пятикратное превышение ПДК вредных веществ. В последние дни жители города жаловались на неприятный запах и смог.

Согласно данным замеров на нескольких постах наблюдения, уровень пыли значительно увеличился. Например, на проспекте Октября 25 ноября концентрация пыли достигала 5,2 ПДК в вечерние часы. На других постах наблюдения, например по улице Гафури уровень пыли варьировался от 3,3 до 2,5 ПДК. Кроме того, был зафиксирован уровень изопропилбензола — 1,6 ПДК. Это вещество может вызывать негативные эффекты при длительном воздействии на организм человека.

Второй по численности город Башкирии днём среды, 27 ноября, также оказался укутан густым туманом — местные жители сообщили, что дышать в одном из районов стало крайне тяжело.

Облако из пыли в Уфе — как загрязнение воздуха влияет на горожан
Узнать подробнее

Политика

«Вам бы голову открутили»

В опалу главы Башкирии в ходе совещания с коллегами в понедельник, 25 ноября, попал новый мэр Салавата Альберт Муталов. Радий Хабиров жестко раскритиковал подчинённого за двор, который в городе сдали по программе благоустройства — даже после мнимой реновации состояние площадки оставляло желать лучшего.

Хабиров подчеркнул, что выделенные 45 миллионов рублей были потрачены неэффективно, и за такие деньги можно было бы выполнить работы на гораздо более высоком уровне.

— Вы бы попробовали такой двор в Уфе сдать, вам бы головы там же на месте «открутили». На месте салаватцев я бы вас пинками погнал, — высказался Хабиров.

«Три недели вас не видел»

Не один мэр Салавата попал в немилость Хабирова — ещё одним поводом для недовольства со стороны руководителя региональной администрации стал долгий отпуск главы Минздрава Башкирии Айрата Рахматуллина — на рабочем месте его не было три недели, при этом доводы начальника ведомства о том, что всё это время он был на связи, Хабирова не впечатлили.

— Мне неинтересно, что вы на связи. На связи — это на рабочем месте. Вы должны быть на месте. Вы — министр огромной системы здравоохранения, — возмутился Хабиров.

Вице-премьер Башкирии не признался во взяточничестве

Пока одни члены команды Хабирова краснеют перед ним на оперативках, другой соратник главы Башкирии отвечает перед судом — в четверг, 28 ноября, прошло судебное заседание по делу и. о. вице-премьера региона и обвинённого во взяточничестве Алана Марзаева, давнего друга руководителя РБ.

Напомним, Марзаева осенью 2024 года задержали и обвинили в получении взятки размером в ₽37 млн. По версии следствия, госслужащий получил от коммерческой дорожно-строительной фирмы деньги за покровительство в высоких кабинетах и за преимущество при заключении госконтрактов.

Дело Марзаева рассматривал Басманный райсуд Москвы. Служители Фемиды, как сообщает ТАСС, продлили арест чиновнику в СИЗО, однако конкретный срок меры пресечения журналисты информагентства не назвали. Вероятно, речь идет о стандартной длительности в два месяца, которую обычно запрашивает следствие.

Между тем Марзаев остался непреклонен и так и не признал свою вину.

Депутат из Башкирии ушла на СВО

Ещё одну временную потерю региональная администрация понесла по другому поводу — один из депутатов парламента покинула кресло в парламенте, чтобы в качестве добровольца отправиться в зону СВО.

Рамзия Каримова присоединилась к отряду волонтеров-женщин, которые направляются в военный госпиталь для оказания помощи медикам и ухода за ранеными.

Путина ждут в Уфе

Президент России Владимир Путин может во второй раз за 2024 год нанести визит в Уфу — как допустили источники Mkset, случиться это может уже в декабре 2024 года.

Удостоить башкирскую столицу своим визитом глава государства может в следующий четверг, 5 декабря. В этот день Уфа примет VI Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в рамках Международной недели бизнеса.

Официальных заявлений насчёт визита президента ни федеральные, ни региональные власти. В пресс-службе главы Башкирии Mkset заявили, что к возможным визитам президента на мероприятиях такого уровня они готовы всегда, однако пока такой информацией они не располагают.

Радий Хабиров: «Это безобразие! Я бы вас пинками погнал!»
Узнать подробнее

Уфимские городовые

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев решил подсмотреть у нижегородских коллег показавшуюся ему интересной практику — проект «новых городовых». Речь идёт о горожанах, которые могут попробовать себя в роли дежурных по улице.

За каждым городовым закрепляется один из участков туристических маршрутов. Дежурные следят за порядком, а также помогают жителям и гостям города. Кандидаты в городовые должны также должны уметь в случае необходимости оказать первую помощь.

Что показали Патрушеву в Башкирии
Узнать подробнее

Форум с Путиным и Токаевым в Уфе

В столице Башкирии завершилась программа юбилейного форума межрегионального сотрудничества между Россией и Казахстаном — рассказываем, что на нём обсуждали и какое значение событие имеет для Башкортостана.

Вокруг форума проводилось множество мероприятий, включая гастрономические фестивали, выставки и показ мод. Однако главной частью, ради которой форум и собирался, была деловая программа. Большая её часть прошла в среду, 27 ноября.

Пленарное заседание — центральное событие форума — началось с выступлений президентов России и Казахстана. Впрочем, своим визитом главы государств башкирскую столицу не удостоили — в дни форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев были в Астане, а участие в заседании принимали по видеосвязи.

Исключая обмен любезностями между представителями стран и перечислений «цифр», свидетельствующих о близкой дружбе и партнёрстве стран, был подписан и ряд важных документов.

Форум «Россия-Казахстан» в Уфе — кому и зачем он был нужен
Узнать подробнее

Экономика

Такси в Уфе превратилось в роскошь

Корреспондент Mkset разобралась в наболевшем вопросе перевозок: почему в столице Башкирии поездки на такси стали стоить сумасшедших денег.

Такси в Уфе превратилось в роскошь — и будет ещё дороже
Узнать подробнее

Продолжает разорять уфимцев не только такси. Mkset подсчитал, во сколько обойдётся жителям башкирской столицы один из главных новогодних деликатесов — красная икра.

Новогодний деликатес разоряет уфимцев
Узнать подробнее

В Уфе поднимут цены на проезд

В столице Башкирии одна из частных компаний-перевозчиков изменила тарифы на билеты в общественном транспорте. Речь идёт об автобусе №210, который следует от школы №75 до оздоровительного комплекса в Сипайлово. По данным властей Уфы, проезд по упомянутому маршруту с 16 декабря будет стоить ₽45.

Происшествия

Подборка новостей Mkset из сводки ЧП и криминальных событий:

Несостоявшаяся атака беспилотников

Инсайдерские Telegram-каналы поздним вечером вторника, 26 ноября, сообщили, якобы одно из промышленных предприятий Салавата подверглось налёту беспилотных летательных аппаратов.

Позже источники опровергли воздушный удар и заявили, что замеченный в небе объект — самолёт сельскохозяйственного назначения. Звуки выстрелов же были предупредительным огнём для сбившего с курса «кукурузника».

Новый год в Уфе: полная афиша праздника
Узнать подробнее

Новый год в Уфе

До Нового года осталось чуть больше месяца — читайте и сохраняйте афишу от Mkset, чтобы быть в курсе того, как город отметит праздник.

Читайте также:
Путина ждут в УфеАномально тёплый декабрь ждут в БашкирииВ Башкирии выросли зарплаты
#Политика#Общество#Экономика#Происшествия#Экология#Новости#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Санкции#Благовещенск#Коррупция#Преступность#Общественный транспорт#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Форум#Депутат#Цены#Домашние животные#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Новогодние праздники#Туймазы#Кумертау#Загрязнение воздуха#Мэр Уфы#Такси#Белебей#Арест#Мелеуз#Икра#Памятник Салавату Юлаеву#Реставрация#Салават Юлаев#Глава региона#Министр здравоохранения#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика