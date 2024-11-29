Итоги недели в Башкирии: недовольный Хабиров, бумажный Салават Юлаев, грязная Уфа

Не один мэр Салавата попал в немилость Хабирова — ещё одним поводом для недовольства со стороны руководителя региональной администрации стал долгий отпуск главы Минздрава Башкирии Айрата Рахматуллина — на рабочем месте его не было три недели, при этом доводы начальника ведомства о том, что всё это время он был на связи, Хабирова не впечатлили.