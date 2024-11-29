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Posted 29 ноября, 13:57

Published 29 ноября, 13:57

Modified 29 ноября, 13:59

Updated 29 ноября, 13:59

Инструктор бассейна отделался ограничением свободы за смерть пятилетнего ребенка

Инструктор бассейна отделался ограничением свободы за смерть пятилетнего ребенка

29 ноября 2024, 13:57
Фото: 1MI.
Инструктору-спасателю дали 1 год и 8 месяцев условного срока за смерть пятилетнего ребенка в бассейне в Башкирии, сообщил региональный Следком в пятницу, 29 ноября.

В марте 2024 года пятилетний мальчик с мамой и тремя детьми старшего возраста пришли в бассейн муниципального спорткомплекса «Батыр» в селе Аскарова. Однако семейные занятия спортом закончились трагедией: юный пловец утонул.

Причиной инцидента стало ненадлежащее исполнение инструктором профессиональных обязанностей: спасателей не провел матери инструктаж о правилах безопасности на воде, а также не выдал ребенку спательные средства, допустив мальчишку с самостоятельному плаванию.

Инструктор своей вины не признал, однако суд увидел ненадлежащее исполнение рабочих обязанностей и приговорил мужчину к 1 году и 8 месяцам условного заключения, запретив обеспечивать безопасность на воде в течение 2-х года.

Ранее Mkset сообщил, что выстрел в 10-летнюю девочку обошелся уфимскому пенсионеру в ₽500 тыс.

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