Инструктор бассейна отделался ограничением свободы за смерть пятилетнего ребенка

Posted 29 ноября, 13:57
Published 29 ноября, 13:57
Modified 29 ноября, 13:59
Updated 29 ноября, 13:59
В марте 2024 года пятилетний мальчик с мамой и тремя детьми старшего возраста пришли в бассейн муниципального спорткомплекса «Батыр» в селе Аскарова. Однако семейные занятия спортом закончились трагедией: юный пловец утонул.
Причиной инцидента стало ненадлежащее исполнение инструктором профессиональных обязанностей: спасателей не провел матери инструктаж о правилах безопасности на воде, а также не выдал ребенку спательные средства, допустив мальчишку с самостоятельному плаванию.
Инструктор своей вины не признал, однако суд увидел ненадлежащее исполнение рабочих обязанностей и приговорил мужчину к 1 году и 8 месяцам условного заключения, запретив обеспечивать безопасность на воде в течение 2-х года.
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