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Posted 29 ноября, 06:31

Published 29 ноября, 06:31

Modified 29 ноября, 09:41

Updated 29 ноября, 09:41

Глава Башкирии навестил музыкантов

Хабиров сходил на рок-концерт

29 ноября 2024, 06:31
Фото: Радий Хабиров / Telegram.

Глава Башкирии навестил музыкантов

Сюжет
Радий Хабиров
Глава Башкирии у себя в соцсетях отчитался о посещении музыкального фестиваля — руководитель региональный администрации решил «оттянуться» вечером четверга, 28 ноября.

Удостоить своим визитом Радий Хабиров решил башкирский рок-фестиваль «Дәрүиш Рухы» (16+) с коллективами, завоевавшими себе звания легенд местной этнической рок-сцены, а также молодыми командами.

Сам фестиваль проходил в открытом осенью 2024 года Дворце борьбы, вход был свободным. Суда по опубликованным чиновником кадрам, арена собрала аншлаг поклонников региональных талантов.

— Это не только спортивная площадка — это большой комплекс, где можно проводить культурные и деловые мероприятия, — написал Хабиров.
Видео: Радий Хабиров / Telegram.
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Ранее Mkset делился афишей бесплатных мероприятий в столице Башкирии в последние выходные ноября 2024 года.

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