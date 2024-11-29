Хабиров сходил на рок-концерт

Posted 29 ноября, 06:31
Published 29 ноября, 06:31
Modified 29 ноября, 09:41
Updated 29 ноября, 09:41
Удостоить своим визитом Радий Хабиров решил башкирский рок-фестиваль «Дәрүиш Рухы» (16+) с коллективами, завоевавшими себе звания легенд местной этнической рок-сцены, а также молодыми командами.
Сам фестиваль проходил в открытом осенью 2024 года Дворце борьбы, вход был свободным. Суда по опубликованным чиновником кадрам, арена собрала аншлаг поклонников региональных талантов.
— Это не только спортивная площадка — это большой комплекс, где можно проводить культурные и деловые мероприятия, — написал Хабиров.
Ранее Mkset делился афишей бесплатных мероприятий в столице Башкирии в последние выходные ноября 2024 года.