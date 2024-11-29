Готовим дом к празднику: новогодний подсвечник-домик из глины своими руками

Posted 29 ноября, 13:00
Published 29 ноября, 13:00
Modified 29 ноября, 13:00
Updated 29 ноября, 13:00
Создание декоративных вещей своими руками — это не только способ украсить интерьер, но и возможность почувствовать себя настоящим мастером. Необычный подсвечник-домик, сделанный из глины, станет не только ярким элементом декора, но и подарит уют, когда через его окна будет пробиваться теплый свет свечи. И что самое приятное, сделать его можно даже новичкам! Фудблогер Александра Житлухина поделилась простым и понятным методом.
Чтобы создать такой подсвечник, потребуется минимум материалов, а их стоимость не превысит 500 рублей. Вот что нужно:
Для начала нужно сделать шаблон.
— Лучше использовать плотную бумагу или картон, чтобы трафарет был удобным и держал форму. Для простоты подойдут шаблоны домиков с прямыми линиями и окнами, — рекомендует Александра.
Трафарет состоит из двух деталей: передней и задней стенки домика, а также боковых частей. Можно также заранее вырезать окна и двери, но новичкам будет удобнее сделать это позже.
Глину нужно немного размять руками, чтобы она стала мягкой и податливой. Затем раскатать в пласт толщиной около 5 мм. Для этого используется скалка, а чтобы глина не прилипала к поверхности, подложите лист пергамента.
Трафарет прикладывается к раскатанной глине, а детали аккуратно вырезаются ножом. Если окна и двери не были вырезаны на этапе шаблона, их можно прорезать теперь.
Когда детали готовы, дайте им подсохнуть в течение 24 часов. После этого соедините их с помощью глины, размятой до состояния «колбаски», или специального клея. Глиняные полоски закрепляются по внутренним швам домика, а излишки удаляются.
— Важно работать аккуратно, чтобы избежать трещин. Если поверхность подсвечника станет шероховатой, ее можно сгладить влажной губкой, — отмечает блогер.
После сборки подсвечнику нужно дать окончательно высохнуть — обычно это занимает около 2–3 дней, в зависимости от инструкции на упаковке глины. Затем можно раскрасить домик акриловыми красками или оставить его в натуральном виде.
— Если хотите усилить атмосферу уюта, используйте теплые пастельные оттенки или добавьте искусственный эффект старения с помощью сухой кисти, — подчеркивает Александра.
Вставьте внутрь чайную свечу, и домик заиграет теплыми огоньками. Такой декор идеально подойдет для осенних и зимних вечеров, создавая атмосферу уюта и спокойствия.
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