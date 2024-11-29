Готовим дом к празднику: новогодний подсвечник-домик из глины своими руками

Создание декоративных вещей своими руками — это не только способ украсить интерьер, но и возможность почувствовать себя настоящим мастером. Необычный подсвечник-домик, сделанный из глины, станет не только ярким элементом декора, но и подарит уют, когда через его окна будет пробиваться теплый свет свечи. И что самое приятное, сделать его можно даже новичкам! Фудблогер Александра Житлухина поделилась простым и понятным методом.