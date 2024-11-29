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Posted 29 ноября, 13:00

Published 29 ноября, 13:00

Modified 29 ноября, 13:00

Updated 29 ноября, 13:00

Готовим дом к празднику: новогодний подсвечник-домик из глины своими руками

Готовим дом к празднику: новогодний подсвечник-домик из глины своими руками

29 ноября 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney. Готовим дом к празднику: новогодний подсвечник-домик из глины своими руками
Порой самые простые материалы способны преобразить ваш дом, добавив в него тепла и уюта. Что, если из обычной глины можно сделать стильный подсвечник в виде домика, который станет украшением любой комнаты?

Создание декоративных вещей своими руками — это не только способ украсить интерьер, но и возможность почувствовать себя настоящим мастером. Необычный подсвечник-домик, сделанный из глины, станет не только ярким элементом декора, но и подарит уют, когда через его окна будет пробиваться теплый свет свечи. И что самое приятное, сделать его можно даже новичкам! Фудблогер Александра Житлухина поделилась простым и понятным методом.

Материалы, которые понадобятся

Чтобы создать такой подсвечник, потребуется минимум материалов, а их стоимость не превысит 500 рублей. Вот что нужно:

  • Самозатвердевающая глина (300–400 г) — от 200 рублей за упаковку.
  • Канцелярский нож или скальпель — 50–100 рублей.
  • Трафарет для домика — можно распечатать из интернета или нарисовать самому.
  • Скалка для раскатывания глины.
  • Клей для керамики или глины — около 100 рублей.
  • Кисточка для нанесения клея.
  • Свеча — подойдет любая, лучше всего чайная.

Этап 1. Подготовка шаблона и основы

Для начала нужно сделать шаблон.

— Лучше использовать плотную бумагу или картон, чтобы трафарет был удобным и держал форму. Для простоты подойдут шаблоны домиков с прямыми линиями и окнами, — рекомендует Александра.

Трафарет состоит из двух деталей: передней и задней стенки домика, а также боковых частей. Можно также заранее вырезать окна и двери, но новичкам будет удобнее сделать это позже.

Этап 1. Подготовка шаблона и основыЭтап 1. Подготовка шаблона и основы
Этап 1. Подготовка шаблона и основы. Фото: канал Александры Житлухиной

Этап 2. Работа с глиной

Глину нужно немного размять руками, чтобы она стала мягкой и податливой. Затем раскатать в пласт толщиной около 5 мм. Для этого используется скалка, а чтобы глина не прилипала к поверхности, подложите лист пергамента.

Трафарет прикладывается к раскатанной глине, а детали аккуратно вырезаются ножом. Если окна и двери не были вырезаны на этапе шаблона, их можно прорезать теперь.

Этап 2. Работа с глинойЭтап 2. Работа с глиной
Этап 2. Работа с глиной. Фото: канал Александры Житлухиной

Этап 3. Сборка домика

Когда детали готовы, дайте им подсохнуть в течение 24 часов. После этого соедините их с помощью глины, размятой до состояния «колбаски», или специального клея. Глиняные полоски закрепляются по внутренним швам домика, а излишки удаляются.

— Важно работать аккуратно, чтобы избежать трещин. Если поверхность подсвечника станет шероховатой, ее можно сгладить влажной губкой, — отмечает блогер.

Этап 4. Финальная обработка

После сборки подсвечнику нужно дать окончательно высохнуть — обычно это занимает около 2–3 дней, в зависимости от инструкции на упаковке глины. Затем можно раскрасить домик акриловыми красками или оставить его в натуральном виде.

— Если хотите усилить атмосферу уюта, используйте теплые пастельные оттенки или добавьте искусственный эффект старения с помощью сухой кисти, — подчеркивает Александра.

Вставьте внутрь чайную свечу, и домик заиграет теплыми огоньками. Такой декор идеально подойдет для осенних и зимних вечеров, создавая атмосферу уюта и спокойствия.

Ранее эксперты рассказали, какие цвета и декор нужны в каждом доме в 2025 году.

Этап 4. Финальная обработкаЭтап 4. Финальная обработка
Этап 4. Финальная обработка. Фото: канал Александры Житлухиной
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