Голосование за Салавата Юлаева на ₽1000 открыто

Банк России запустил голосование, в рамках которого граждане могут проголосовать за один из 25 символов Приволжского округа, которые будут изображены на оборотной стороне обновленной купюры в 1000 рублей. Этот список включает в себя памятники, музеи, театры и другие значимые объекты, представляющие культурную и историческую ценность как для местных жителей, так и для всей страны.