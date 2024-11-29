Голосование за Салавата Юлаева на ₽1000 открыто

Posted 29 ноября, 10:13
Published 29 ноября, 10:13
Modified 29 ноября, 10:31
Updated 29 ноября, 10:31
Банк России запустил голосование, в рамках которого граждане могут проголосовать за один из 25 символов Приволжского округа, которые будут изображены на оборотной стороне обновленной купюры в 1000 рублей. Этот список включает в себя памятники, музеи, театры и другие значимые объекты, представляющие культурную и историческую ценность как для местных жителей, так и для всей страны.
Среди претендентов на изображение оказался памятник Салавату Юлаеву, который стал символом Уфы и всего Башкортостана. Также в списке можно найти такие известные места, как Жигулёвская ГЭС в Самарской области, главный корпус Казанского федерального университета и монумент Славы в Самаре.
Список объектов был составлен экспертами Консультативного совета по банкнотам. Голосование началось в пятницу, 29 ноября и продлится до 12 декабря. Стоит отметить, что каждый участник может выбрать только один объект.