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Posted 29 ноября, 10:13

Published 29 ноября, 10:13

Modified 29 ноября, 10:31

Updated 29 ноября, 10:31

Голосование за Салавата Юлаева на ₽1000 открыто

Голосование за Салавата Юлаева на ₽1000 открыто

29 ноября 2024, 10:13
Фото: 1MI.
У жителей России появилась возможность выбрать, какой объект украсит новую тысячную купюру, сообщает в пятницу, 29 ноября, сайт Банка России.

Банк России запустил голосование, в рамках которого граждане могут проголосовать за один из 25 символов Приволжского округа, которые будут изображены на оборотной стороне обновленной купюры в 1000 рублей. Этот список включает в себя памятники, музеи, театры и другие значимые объекты, представляющие культурную и историческую ценность как для местных жителей, так и для всей страны.

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Среди претендентов на изображение оказался памятник Салавату Юлаеву, который стал символом Уфы и всего Башкортостана. Также в списке можно найти такие известные места, как Жигулёвская ГЭС в Самарской области, главный корпус Казанского федерального университета и монумент Славы в Самаре.

Список объектов был составлен экспертами Консультативного совета по банкнотам. Голосование началось в пятницу, 29 ноября и продлится до 12 декабря. Стоит отметить, что каждый участник может выбрать только один объект.

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