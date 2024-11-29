ГК «Жилой Квартал» ввела в эксплуатацию ещё 1 дом в ЖК «Зубово Life Garden»

Posted 29 ноября, 11:38
Published 29 ноября, 11:38
Modified 29 ноября, 11:41
Updated 29 ноября, 11:41
Совсем скоро крупнейший застройщик загородной недвижимости РБ ГК «Жилой Квартал» приступит к выдаче ключей.
— На протяжении двадцати трёх лет нашей деятельности мы построили и сдали в эксплуатацию более 45 многоквартирных домов, подтверждая тем самым своё лидерство и высокий уровень профессионализма! Мы убеждены, что акцент на высокое качество строительства и соблюдение сроков — наиболее верный способ проявить заботу о наших клиентах, поэтому тщательно контролируем весь процесс строительства и стремимся всегда соблюдать заявленные сроки. За этот год мы уже ввели в эксплуатацию 4 дома с опережением сроков и выдали ключи почти от 500 квартир. А совсем скоро начнём передавать ключи от литера 22 в ЖК «Зубово Life Garden» и счастливых новосёлов станет ещё больше, — сообщили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Напомним, что возведение ЖК «Зубово Life Garden» стартовало несколько лет назад, когда на месте будущего района было лишь пустое поле. На данный момент 22 дома уже сданы в эксплуатацию, а ещё 4 находятся в процессе активного строительства. Обустроены дороги, организовано освещение, установлены автобусные остановки, разбит благоустроенный парк и работает современный учебный центр, где разместились школа на 640 учащихся и детский сад на 160 детей. А за уют и чистоту на территории отвечает собственная управляющая компания, которая оперативно решает все вопросы, возникающие у жильцов.
— Создавая жилой комплекс «Зубово Life Garden», нам было важно, как здесь будут жить люди. Еще на этапе проектирования мы продумали проект с точки зрения расположения домов, логистики движения пешеходов и машин, наполнения общественных пространств. Мы всегда создаем в своих проектах не просто дома, а среду обитания, и всегда сами управляем после сдачи своими жилыми объектами. Наша компания не продает коммерческие помещения, а тщательно отбирает арендаторов, иногда даже на конкурсной основе. Для жильцов комплекса работают продуктовые супермаркеты и магазины хозяйственных товаров, магазин детской одежды и пункты выдачи интернет заказов, кафе и кулинария, парикмахерские и салоны красоты, клиника Медис и ветеринарная клиника, а также языковой клуб, школа танцев и многое другое, — поделились в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
За последние годы тема внутреннего баланса стала одной из самых популярных. Именно поэтому сегодня так много людей стремятся переехать жить загород, а ГК «Жилой Квартал» предоставляет им такую прекрасную возможность. На данный момент в ЖК «Зубово Life Garden» в продаже есть широкий выбор квартир в строящихся домах с повышенным уровнем комфорта. Есть как небольшие студии, так и просторные семейные варианты квартир. Современные европейские планировки позволяют максимально эффективно использовать жилое пространство. Потолки до 3 метров[1] дарят чувство простора, а увеличенные окна с низкими подоконниками добавляют света и воздуха. В холле предусмотрены зона ресепшн и колясочная. А фасад будет украшен архитектурной подсветкой и корзинами для внешних блоков кондиционеров.
— Купить квартиру в ЖК «Зубово Life Garden» теперь можно и с дизайнерским отделкой. В этом случае квартира будет передаваться в полностью готовом виде, вам нужно лишь расставить мебель и бытовую технику. Это не только отличный способ снять с себя все хлопоты, связанные с ремонтом, но и возможность включить стоимость отделки в ипотечный кредит. Например, купить двухкомнатную квартиру в ЖК «Зубово Life Garden» с дизайнерской отделкой можно по «Семейной ипотеке» с ежемесячным платежом от 37 896,17 ₽, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Кроме того, в связи с ростом ключевой ставки и быстро заканчивающимися лимитами по «Семейной ипотеке», ГК «Жилой Квартал» предлагает беспроцентную рассрочку. Согласно правилам программы «Рассрочка 3.0» от ГК «Жилой Квартал», клиент оплачивает первоначальный взнос 20,1% от стоимости жилья, а застройщик оформляет рассрочку сроком до 12 месяцев с ежемесячным платежом 0 рублей, фиксируя текущую цену. Но самое главное, что рассрочка является беспроцентной и оформляется без удорожания рыночной стоимости квартиры.
— Мало кто сегодня отваживается брать ипотеку со ставкой 30%. А лимиты по «Семейной ипотеке» постоянно заканчиваются. И такой инструмент как «Рассрочка 3.0» даёт прекрасную возможность купить квартиру сейчас, зафиксировав её стоимость, и у вас будет 12 месяцев для того, чтобы подобрать наиболее выгодные для вас условия и перейти на ипотечный договор, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Важно отметить, что все перечисляемые средства в рамках рассрочки так же, как и при оформлении ипотеки в банке, переводятся на эскроу-счет. А значит, что покупать жильё в ЖК «Зубово Life Garden» удобно и безопасно на любом этапе строительства.
ГК «Жилой Квартал» является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости в Республике Башкортостан и имеет максимальный балл надёжности по рейтингу Единого Реестра Застройщиков. За 23 года компания построила более 1500000 кв. м, в которых проживают более 50 тысяч человек. Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1а.
[1] Высота потолков на 1 этаже.
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