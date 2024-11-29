ГК «Жилой Квартал» ввела в эксплуатацию ещё 1 дом в ЖК «Зубово Life Garden»

За последние годы тема внутреннего баланса стала одной из самых популярных. Именно поэтому сегодня так много людей стремятся переехать жить загород, а ГК «Жилой Квартал» предоставляет им такую прекрасную возможность. На данный момент в ЖК «Зубово Life Garden» в продаже есть широкий выбор квартир в строящихся домах с повышенным уровнем комфорта. Есть как небольшие студии, так и просторные семейные варианты квартир. Современные европейские планировки позволяют максимально эффективно использовать жилое пространство. Потолки до 3 метров[1] дарят чувство простора, а увеличенные окна с низкими подоконниками добавляют света и воздуха. В холле предусмотрены зона ресепшн и колясочная. А фасад будет украшен архитектурной подсветкой и корзинами для внешних блоков кондиционеров.