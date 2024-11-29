Уфимскому отцу-садисту грозит до трех лет тюрьмы

Инцидент произошел 6 ноября 2024 года в многоквартирном доме на улице Академика Королева. По версии следствия, мужчина, находясь с семьей у лифта, использовал незначительный повод, чтобы ударить своего 6-летнего сына. Он пнул ребенка в ногу, в результате чего мальчик упал в открытую кабину лифта и получил травму головы. После этого отец не только не оказал не помощь, но и начал оскорблять сына, угрожая ему повторным насилием.