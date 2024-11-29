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Posted 29 ноября, 06:23

Published 29 ноября, 06:23

Modified 29 ноября, 09:43

Updated 29 ноября, 09:43

Уфимский суд разберет случай жестокого обращения с ребенком

Уфимскому отцу-садисту грозит до трех лет тюрьмы

29 ноября 2024, 06:23
Фото: 1MI.

Уфимский суд разберет случай жестокого обращения с ребенком

Сюжет
Дети
В суд было направлено дело о жестоком обращении отцом со своим малолетним сыном в лифте многоэтажного дома, сообщает в пятницу, 29 ноября, прокуратура Башкирии.

Инцидент произошел 6 ноября 2024 года в многоквартирном доме на улице Академика Королева. По версии следствия, мужчина, находясь с семьей у лифта, использовал незначительный повод, чтобы ударить своего 6-летнего сына. Он пнул ребенка в ногу, в результате чего мальчик упал в открытую кабину лифта и получил травму головы. После этого отец не только не оказал не помощь, но и начал оскорблять сына, угрожая ему повторным насилием.

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— Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение против мужчины, который обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении (статья 156 УК РФ). Обвиняемый признал свою вину и теперь его дело будет передано мировому судье для дальнейшего рассмотрения, — сообщает пресс-служба прокуратуры Уфы.

В соответствии с действующим законодательством, мужчине может грозить лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

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