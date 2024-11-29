Уфимскому отцу-садисту грозит до трех лет тюрьмы

Posted 29 ноября, 06:23
Published 29 ноября, 06:23
Modified 29 ноября, 09:43
Updated 29 ноября, 09:43
Инцидент произошел 6 ноября 2024 года в многоквартирном доме на улице Академика Королева. По версии следствия, мужчина, находясь с семьей у лифта, использовал незначительный повод, чтобы ударить своего 6-летнего сына. Он пнул ребенка в ногу, в результате чего мальчик упал в открытую кабину лифта и получил травму головы. После этого отец не только не оказал не помощь, но и начал оскорблять сына, угрожая ему повторным насилием.
— Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение против мужчины, который обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении (статья 156 УК РФ). Обвиняемый признал свою вину и теперь его дело будет передано мировому судье для дальнейшего рассмотрения, — сообщает пресс-служба прокуратуры Уфы.
В соответствии с действующим законодательством, мужчине может грозить лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.