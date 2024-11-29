Башкирию раздают за долги

Как стало известно, федеральный Фонд развития территорий (ФРТ) запустил аукционы на два земельных участка в Кармаскалинском и Туймазинском районах. Общая площадь этих участков превышает 3 тысячи квадратных метров, а их оценочная стоимость составляет 7,5 миллиона рублей. Эти земли были переданы фонду в качестве компенсации пострадавшим дольщикам от бывших застройщиков-банкротов. Спасшие вкладчиков стройкомпании смогут практически даром получить земли под свои новые проекты.