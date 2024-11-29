Башкирию раздают за долги

Posted 29 ноября, 04:10
Published 29 ноября, 04:10
Modified 29 ноября, 10:04
Updated 29 ноября, 10:04
Как стало известно, федеральный Фонд развития территорий (ФРТ) запустил аукционы на два земельных участка в Кармаскалинском и Туймазинском районах. Общая площадь этих участков превышает 3 тысячи квадратных метров, а их оценочная стоимость составляет 7,5 миллиона рублей. Эти земли были переданы фонду в качестве компенсации пострадавшим дольщикам от бывших застройщиков-банкротов. Спасшие вкладчиков стройкомпании смогут практически даром получить земли под свои новые проекты.
И.о. министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов отметил, что новый инвестор сможет использовать эти территории для строительства многоквартирных домов. Аукционы будут проходить на платформах Росэлторг и РАД.
Стоит отметить, что в 2024 году Министерство земельных и имущественных отношений уже обеспечило предоставление 30 участков общей площадью почти 180 гектаров для различных проектов: от придорожного сервиса до сельского хозяйства и туризма. Предоставление земельных участков в аренду без торгов возможно для крупных проектов, соответствующих определенным критериям, установленным законом Республики Башкортостан.
Как ранее сообщал Mkset, администрация Уфы поручила организации «Акрополь» создать проект планировки и межевания территории Черниковки возле «тринадцатой» больницы.