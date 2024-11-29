Башкирия оденет Афганистан

Posted 29 ноября, 08:46
Published 29 ноября, 08:46
Modified 29 ноября, 09:15
Updated 29 ноября, 09:15
Как стало известно, 529 тонн качественного продовольственного льна были подготовлены для отгрузки в солнечный Афганистан и соседний Казахстан. Этот проект стал результатом совместной работы сельхозтоваропроизводителей из Мелеузовского, Стерлитамакского и Хайбуллинского районов.
Специалисты отдела карантина растений провели тщательные исследования 22 партий льна, чтобы удостовериться в его безопасности и качестве. По итогу, экспертизы не выявили опасных карантинных организмов. Таким образом, на основании полученных результатов были выданы 22 фитосанитарных сертификата.
Стоит отметить, что льняные волокна используются не только в текстильной промышленности, но и в производстве различных товаров — от одежды до строительных материалов.
Как ранее сообщал Mkset, Башкирский молочный комбинат экспортировал в Сербию целых 38 тонн сыра «Гауда».