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Posted 29 ноября, 08:46

Published 29 ноября, 08:46

Modified 29 ноября, 09:15

Updated 29 ноября, 09:15

Башкортостан начал экспорт в Афганистан

Башкирия оденет Афганистан

29 ноября 2024, 08:46
Фото: 1MI.

Башкортостан начал экспорт в Афганистан

Башкортостан впервые отправил в «путешествие» продовольственный лен в Афганистан, сообщает в пятницу, 29 ноября, Россельхознадзор РБ.

Как стало известно, 529 тонн качественного продовольственного льна были подготовлены для отгрузки в солнечный Афганистан и соседний Казахстан. Этот проект стал результатом совместной работы сельхозтоваропроизводителей из Мелеузовского, Стерлитамакского и Хайбуллинского районов.

Специалисты отдела карантина растений провели тщательные исследования 22 партий льна, чтобы удостовериться в его безопасности и качестве. По итогу, экспертизы не выявили опасных карантинных организмов. Таким образом, на основании полученных результатов были выданы 22 фитосанитарных сертификата.

Стоит отметить, что льняные волокна используются не только в текстильной промышленности, но и в производстве различных товаров — от одежды до строительных материалов.

Башкирия будет кормить Сербию
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Как ранее сообщал Mkset, Башкирский молочный комбинат экспортировал в Сербию целых 38 тонн сыра «Гауда».

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