Башкирия оденет Афганистан

Как стало известно, 529 тонн качественного продовольственного льна были подготовлены для отгрузки в солнечный Афганистан и соседний Казахстан. Этот проект стал результатом совместной работы сельхозтоваропроизводителей из Мелеузовского, Стерлитамакского и Хайбуллинского районов.