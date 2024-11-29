Башкирии нужен кредит в ₽3 млрд из-за дефицита бюджета

Posted 29 ноября, 11:29
Published 29 ноября, 11:29
Modified 29 ноября, 12:34
Updated 29 ноября, 12:34
В ходе обсуждения было подчеркнуто, что финансовая политика Башкирии остается взвешенной, а бюджет — сбалансированным. Основное внимание уделяется выполнению социальных обязательств и поддержке реального сектора экономики.
Общий объем доходов бюджета на 2025 год запланирован в размере 323,7 миллиарда рублей, однако расходы составят 327,7 миллиарда рублей. Это создает дефицит в размере 4 миллиардов рублей, который будет покрыт за счет привлечения заемных средств. Из этой суммы 3 миллиарда рублей будут получены через инфраструктурные бюджетные кредиты.
Проект бюджета был тщательно проработан с участниками бюджетного процесса и прошел обсуждение на профильных комитетах.
Как ранее сообщал Mkset, в Иглинском районе было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере организации мероприятий по отлову бездомных животных. От махинаций пострадал региональный бюджет.