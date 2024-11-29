Башкирии нужен кредит в ₽3 млрд из-за дефицита бюджета

Общий объем доходов бюджета на 2025 год запланирован в размере 323,7 миллиарда рублей, однако расходы составят 327,7 миллиарда рублей. Это создает дефицит в размере 4 миллиардов рублей, который будет покрыт за счет привлечения заемных средств. Из этой суммы 3 миллиарда рублей будут получены через инфраструктурные бюджетные кредиты.