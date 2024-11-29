Аномально тёплый декабрь ждут в Башкирии

Posted 29 ноября, 14:40
Published 29 ноября, 14:40
Modified 29 ноября, 14:42
Updated 29 ноября, 14:42
Синоптики уверены, что среднемесячная температура в декабре 2024 года на территории Республики Башкортостан составит -9,3°C — таким образом, показатель будет выше нормы на 1,5°C.
Аномальных снегопадов между тем в центре по гидрометеорологии не сулят. За декабрь месячное количество осадков составит от 30 до 50 мм, что вписывается в понятие нормы.
Ранее Mket сообщал о том, что жители Уфы стали свидетелями редкого явления — солнечного гало, которое иногда может наблюдаться в ясные и морозные дни. Гало характеризуется таким преломлением солнечных лучей, при котором они образуют круглую радугу вокруг диска.