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Posted 29 ноября, 14:40

Published 29 ноября, 14:40

Modified 29 ноября, 14:42

Updated 29 ноября, 14:42

Аномально тёплый декабрь ждут в Башкирии

Аномально тёплый декабрь ждут в Башкирии

29 ноября 2024, 14:40
Фото: 1MI.
Башкортостанское отделение Росгидрометцентра опубликовало прогноз погоды в регионе на первый месяц зимы.

Синоптики уверены, что среднемесячная температура в декабре 2024 года на территории Республики Башкортостан составит -9,3°C — таким образом, показатель будет выше нормы на 1,5°C.

Аномальных снегопадов между тем в центре по гидрометеорологии не сулят. За декабрь месячное количество осадков составит от 30 до 50 мм, что вписывается в понятие нормы.

Уфимцы увидели шокирующее природное явление
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Ранее Mket сообщал о том, что жители Уфы стали свидетелями редкого явления — солнечного гало, которое иногда может наблюдаться в ясные и морозные дни. Гало характеризуется таким преломлением солнечных лучей, при котором они образуют круглую радугу вокруг диска.

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