Зимние ловушки для хвостатых: 5 способов уберечь питомца

Зима — это не только уютный сезон теплых пледов и горячего чая. Для домашних животных это время повышенных рисков: смена температуры, высокая влажность и продолжающийся сезон паразитов могут привести к болезням. По словам экспертов ветеринарного центра «Четыре лапы», именно в межсезонье у питомцев ослабевает иммунитет, что делает их более уязвимыми к вирусам и другим угрозам. Поэтому важно заранее подготовить любимца к холодному сезону.