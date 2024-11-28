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Posted 28 ноября, 07:21

Published 28 ноября, 07:21

Modified 28 ноября, 07:23

Updated 28 ноября, 07:23

Зимние ловушки для хвостатых: 5 способов уберечь питомца

Зимние ловушки для хвостатых: 5 способов уберечь питомца

28 ноября 2024, 07:21
Фото: Изображение Midjourney. Зимние ловушки для хвостатых: 5 способов уберечь питомца
Зимний холод и осенняя сырость могут стать настоящим испытанием для здоровья вашего четвероногого друга. Как уберечь его от болезней, не допустить гипотермии, защитить от паразитов и справиться с линькой? Раскрываем секреты ухода за питомцами, которые помогут сохранить их здоровье.

Зима — это не только уютный сезон теплых пледов и горячего чая. Для домашних животных это время повышенных рисков: смена температуры, высокая влажность и продолжающийся сезон паразитов могут привести к болезням. По словам экспертов ветеринарного центра «Четыре лапы», именно в межсезонье у питомцев ослабевает иммунитет, что делает их более уязвимыми к вирусам и другим угрозам. Поэтому важно заранее подготовить любимца к холодному сезону.

Одеваемся по погоде

Переохлаждение — одна из главных опасностей зимы. Даже у пушистых животных защитный слой шерсти не всегда справляется с резкими перепадами температуры.

— Одежда для собак — это не прихоть, а необходимость. Особенно для короткошерстных пород или животных после болезни, — отмечают ветеринары ГБУ РО «Ростовская Городская СББЖ».

Для прогулок подберите утепленные комбинезоны, которые защитят от влаги и ветра. Лапы питомцев особенно уязвимы — стоит приобрести ботинки или специальные носки с прорезиненной подошвой, чтобы избежать контакта с грязью и реагентами. Если ваш питомец не привык к обуви, нанесите перед прогулкой защитный воск — он создает барьер от вредных веществ.

Не забывайте и о тепле дома. Если полы в квартире холодные, позаботьтесь о теплой лежанке или домике для любимца, где он сможет спрятаться от сквозняков.

Одеваемся по погодеОдеваемся по погоде
Одеваемся по погоде. Фото: Изображение Midjourney

Борьба с паразитами

Многие владельцы считают, что с наступлением холодов клещи и блохи исчезают. Это распространенное заблуждение. Активность клещей снижается только с наступлением устойчивых морозов, а блохи комфортно чувствуют себя в теплых помещениях.

Ветеринарные врачи рекомендуют обрабатывать питомца против эктопаразитов до конца октября. Используйте проверенные средства: капли, спреи или ошейники. После каждой прогулки осматривайте кожу животного, особенно область шеи, живота и ушей. Важно не только защитить питомца, но и обрабатывать дом: мягкую мебель и ковры нужно пылесосить, а подстилки стирать минимум раз в неделю.

— Эктопаразиты — это не просто дискомфорт, это переносчики опасных заболеваний, таких как пироплазмоз, — напоминают специалисты «Четыре лапы».

Опасные вещества на улицах

С первыми холодами дороги начинают обрабатывать реагентами, а под опавшими листьями часто скрываются остатки антифриза, который стекает с машин. Любопытный питомец может попробовать эти вещества, что чревато отравлением.

Признаки интоксикации включают рвоту, понос, отказ от пищи и общую слабость. Если вы заметили, что питомец странно себя ведет после прогулки, немедленно обратитесь к ветеринару. Самолечение в таких случаях категорически запрещено.

Чтобы минимизировать риск, выбирайте для прогулок парки и зеленые зоны, где нет химической обработки. А после возвращения домой обязательно мойте лапы животного теплой водой с мягким шампунем.

Опасные вещества на улицахОпасные вещества на улицах
Опасные вещества на улицах. Фото: 1MI

Зимняя линька

Зима — сезон, когда животные начинают менять легкую летнюю шерсть на густой зимний подшерсток. Этот процесс естественен, но требует внимания. Регулярное вычесывание не только поддерживает шерсть питомца в хорошем состоянии, но и предотвращает образование колтунов и скопление шерсти в желудке.

— Для кошек особенно важно давать пасту для выведения шерсти — она помогает избежать образования трихобезоаров. Обильная линька без роста новой шерсти — сигнал о проблемах со здоровьем, например, о нехватке витаминов, — предупреждают ветеринары ГБУ РО.

Для эффективного ухода за шерстью вашего питомца зимой используйте подходящие инструменты: фурминатор для удаления подшерстка, сликер-щетку для длинношерстных пород или резиновую варежку для короткошерстных. Начинайте вычесывание с мягких движений по направлению роста шерсти, уделяя особое внимание зонам, где образуются колтуны, — лапам, животу и области за ушами.

Укрепляем иммунитет

Холодный сезон — это время, когда организм питомца нуждается в дополнительных ресурсах. Сбалансированное питание — основа здоровья. Зимой можно немного увеличить калорийность рациона, но только с разрешения ветеринара. Например, добавьте в меню богатые белком и полезными жирами продукты.

Витаминные комплексы тоже играют важную роль. Врач поможет подобрать добавки, которые подойдут именно вашему питомцу.

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#Ольга Харина#Домашние животные#Животные#Собаки#Живая природа#Все материалы авторов#Кошки#КЦ
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