Жесткое ДТП в Уфе — что известно к этому часу

По предварительной информации, одна из машин — Volkswagen — врезалась в впереди едущий внедорожник, который после удара влетел в опору. На кадрах с места происшествия видно, что обе машины получили значительные повреждения, особенно в передней части. В результате столкновения сработали подушки безопасности.