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Posted 28 ноября, 05:13

Published 28 ноября, 05:13

Modified 28 ноября, 06:48

Updated 28 ноября, 06:48

Четыре иномарки столкнулись в Уфе

Жесткое ДТП в Уфе — что известно к этому часу

28 ноября 2024, 05:13
Фото: Госавтоинспекция Уфы.

Четыре иномарки столкнулись в Уфе

На проспекте Дружбы Народов столкнулись две иномарки, сообщает в четверг, 28 ноября, Госавтоинспекция Уфы.

По предварительной информации, одна из машин — Volkswagen — врезалась в впереди едущий внедорожник, который после удара влетел в опору. На кадрах с места происшествия видно, что обе машины получили значительные повреждения, особенно в передней части. В результате столкновения сработали подушки безопасности.

На место аварии прибыли две кареты скорой помощи для оказания помощи пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции Уфы также прибыли на место аварии и занимаются уточнением всех обстоятельств происшествия. Очевидцы сообщают о сильных пробках на участке проспекта Дружбы в районе Затона.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Министерство транспорта Башкирии также подтвердило наличие затруднений в движении. По данным ведомства, движение на том участке дороги плотное из-за целых двух ДТП.

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