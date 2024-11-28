Жесткое ДТП в Уфе — что известно к этому часу

Posted 28 ноября, 05:13
Published 28 ноября, 05:13
Modified 28 ноября, 06:48
Updated 28 ноября, 06:48
По предварительной информации, одна из машин — Volkswagen — врезалась в впереди едущий внедорожник, который после удара влетел в опору. На кадрах с места происшествия видно, что обе машины получили значительные повреждения, особенно в передней части. В результате столкновения сработали подушки безопасности.
На место аварии прибыли две кареты скорой помощи для оказания помощи пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции Уфы также прибыли на место аварии и занимаются уточнением всех обстоятельств происшествия. Очевидцы сообщают о сильных пробках на участке проспекта Дружбы в районе Затона.
Министерство транспорта Башкирии также подтвердило наличие затруднений в движении. По данным ведомства, движение на том участке дороги плотное из-за целых двух ДТП.