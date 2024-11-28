Владимир Ефимов поделился планами на проекты КРТ в САО

Проекты распространяются на Беговой, Бескудниковский, Головинский, Войковский и другие районы. На некоторых участках уже идет строительство. В частности, на Дмитровском проезде возводится бизнес-центр площадью 50 тысяч квадратных метров, где будет создано 3,5 тысячи рабочих мест. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на этом объекте уже завершилась заливка фундамента, теперь проводятся работы по строительству подземной части здания.