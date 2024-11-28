Владимир Ефимов поделился планами на проекты КРТ в САО

Posted 28 ноября, 15:36
Published 28 ноября, 15:36
Modified 28 ноября, 15:36
Updated 28 ноября, 15:36
По данным Ефимова, инвесторы и назначенные городом операторы КРТ проводят реорганизацию 275 гектаров земли на севере столицы. В рамках 17 проектов комплексного развития территорий намечается возведение жилых благоустроенных кварталов общей площадью 3,9 миллиона квадратных метров, а также строительство общественно-деловых и производственных объектов общей площадью 2,9 миллиона квадратных метров. Среди новых объектов — технопарки, гостиница, логистический и бизнес-центры, а также школы, детские сады, медицинские и спортивные учреждения. В результате в округе появится 76,7 тысячи дополнительных рабочих мест, сообщил Ефимов. Об этом пишет mos.ru.
Проекты распространяются на Беговой, Бескудниковский, Головинский, Войковский и другие районы. На некоторых участках уже идет строительство. В частности, на Дмитровском проезде возводится бизнес-центр площадью 50 тысяч квадратных метров, где будет создано 3,5 тысячи рабочих мест. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на этом объекте уже завершилась заливка фундамента, теперь проводятся работы по строительству подземной части здания.
Программа комплексного развития территорий направлена на строительство многофункциональных городских кварталов на месте бывших промышленных зон. По словам представителей городской администрации, всего в Москве предполагается реализация 236 подобных проектов на территории более 3,1 тысячи гектаров. Инициативы осуществляются по поручению мэра столицы Сергея Собянина в целях улучшения городской среды и инфраструктуры.