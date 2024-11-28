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Posted 28 ноября, 17:16

Published 28 ноября, 17:16

Modified 28 ноября, 21:14

Updated 28 ноября, 21:14

Суд продлил арест Алану Марзаеву

Вице-премьер Башкирии не признался во взяточничестве

28 ноября 2024, 17:16
Фото: пресс-служба главы РБ.

Суд продлил арест Алану Марзаеву

И. о. замглавы башкортостанского Кабмина Алан Марзаев отказался признавать вину в получении взятки — соответствующее заявление высокопоставленный чиновник сделал в ходе судебного заседания в четверг, 28 ноября.

Напомним, Марзаева осенью 2024 года задержали и обвинили в получении взятки размером в ₽37 млн. По версии следствия, госслужащий получил от коммерческой дорожно-строительной фирмы деньги за покровительство в высоких кабинетах и за преимущество при заключении госконтрактов.

Что известно о скандальном деле вице-премьера Башкирии
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Дело Марзаева рассматривал Басманный райсуд Москвы. Служители Фемиды, как сообщает ТАСС, продлили арест чиновнику в СИЗО, однако конкретный срок меры пресечения журналисты информагентства не назвали. Вероятно, речь идет о стандартной длительности в два месяца, которую обычно запрашивает следствие.

СМИ также пишут, что свою вину и. о. вице-премьера Башкирии не признал, Марзаев продолжает отрицать свою причастность к каким-либо фактам коррупции.

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