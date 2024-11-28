Вице-премьер Башкирии не признался во взяточничестве

Posted 28 ноября, 17:16
Published 28 ноября, 17:16
Modified 28 ноября, 21:14
Updated 28 ноября, 21:14
Напомним, Марзаева осенью 2024 года задержали и обвинили в получении взятки размером в ₽37 млн. По версии следствия, госслужащий получил от коммерческой дорожно-строительной фирмы деньги за покровительство в высоких кабинетах и за преимущество при заключении госконтрактов.
Дело Марзаева рассматривал Басманный райсуд Москвы. Служители Фемиды, как сообщает ТАСС, продлили арест чиновнику в СИЗО, однако конкретный срок меры пресечения журналисты информагентства не назвали. Вероятно, речь идет о стандартной длительности в два месяца, которую обычно запрашивает следствие.
СМИ также пишут, что свою вину и. о. вице-премьера Башкирии не признал, Марзаев продолжает отрицать свою причастность к каким-либо фактам коррупции.