В Поволжье зафиксированы самые низкие цены на новые автомобили

Posted 28 ноября, 07:32
Published 28 ноября, 07:32
Modified 28 ноября, 07:34
Updated 28 ноября, 07:34
По итогам 10 месяцев средневзвешенная стоимость (цена, рассчитанная исходя из средней величины рекомендованных цен дистрибьюторов с учетом объемов регистраций в ГИБДД по каждой модели автомобиля) нового легкового автомобиля в России выросла к аналогичному периоду 2023 года на 12% — почти до 3 млн руб.
Цены на отечественные бренды в среднем выросли с 970 тыс. до 1,34 млн руб. (+12% год к году). Для сравнения: иномарки за январь–октябрь 2024 г. подорожали на 6% — с 3,5 до 3,7 млн руб.
Самая низкая стоимость новых автомобилей фиксируется в Поволжском федеральном округе — 2,5 млн руб. (+19% год к году). На втором месте — Северный Кавказ: 2,7 млн руб. (+21% год к году). Топ-3 замыкает Урал — чуть выше 2,7 млн руб. (+14% год к году).
— Средневзвешенная цена на первичном рынке напрямую зависит от объема реализованных машин, — отметила исполнительный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова. — За 10 месяцев самый высокий рост продаж новых автомобилей зафиксирован именно на Северном Кавказе — более чем в два раза.
Список округов с наиболее высокими ценами на новые авто возглавляет Дальний Восток — в среднем 4,1 млн рублей. Впрочем, здесь наблюдается наименьшая динамика их роста: за последний год стоимость машин на первичном рынке ДФО выросла только на 7%. Вторую строчку занимает Центральный федеральный округ — 3,3 млн руб., при этом динамика роста на рынке этого региона одна из самых низких в России (+11% год к году). На третьей позиции — Северо-Западный федеральный округ — около 3,2 млн рублей (+11% год к году).
— На фоне жесткой политики Центрального банка темпы роста авторынка замедляются. Тем не менее снижения стоимости новых машин ожидать не приходится. Прежде всего, на динамику цен будут влиять новые тарифы утилизационного сбора и колебание курсов валют, — сказал вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов ВТБ Константин Каракалов.