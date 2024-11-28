В Поволжье зафиксированы самые низкие цены на новые автомобили

Список округов с наиболее высокими ценами на новые авто возглавляет Дальний Восток — в среднем 4,1 млн рублей. Впрочем, здесь наблюдается наименьшая динамика их роста: за последний год стоимость машин на первичном рынке ДФО выросла только на 7%. Вторую строчку занимает Центральный федеральный округ — 3,3 млн руб., при этом динамика роста на рынке этого региона одна из самых низких в России (+11% год к году). На третьей позиции — Северо-Западный федеральный округ — около 3,2 млн рублей (+11% год к году).