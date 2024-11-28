В обстрелянном в Башкирии самолете летели трое человек

На кадрах видно, как десятки залповых огней летят в сторону «кукурузника». При этом мотивы атаки на российское гражданское судно до сих пор неизвестны. По всей видимости, Ан-2 с земли спутали с беспилотником самолетного типа. После обстрела капитан воздушного судна доложил, что протечек нет — самолет срочно направляется в аэропорт вылета в Уфе. Пассажиры, как сообщило ведомство, не пострадали.