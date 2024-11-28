В обстрелянном в Башкирии самолете летели трое человек

Posted 28 ноября, 09:22
Published 28 ноября, 09:22
Modified 28 ноября, 10:15
Updated 28 ноября, 10:15
Росавиация признала серьезным инцидент с обстрелом самолета в Стерлитамаке. На борту Ан-2 находилось трое человека: два пилота и оператор аэрофотосъемки.
Напомним, что во вторник, 26 ноября, сельскохозяйственный самолет Ан-2, следовавший по маршруту Уфа — район Салават — Уфа, подвергся атаке из стрелкового оружия.
На кадрах видно, как десятки залповых огней летят в сторону «кукурузника». При этом мотивы атаки на российское гражданское судно до сих пор неизвестны. По всей видимости, Ан-2 с земли спутали с беспилотником самолетного типа. После обстрела капитан воздушного судна доложил, что протечек нет — самолет срочно направляется в аэропорт вылета в Уфе. Пассажиры, как сообщило ведомство, не пострадали.
Местные жители накануне вечером понедельника, 25 ноября, сообщали об атаке беспилотников на Салават. Якобы в небе заметили неопознанный объект, а потом раздались звуки сирены и выстрелов. Высока вероятность, что именно гражданский Ан-2 стал «беспилотником».
Разбирательства в воздушной эпопее продолжаются.
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