В Башкирии закрыли трассу из-за тумана

Движение всех типов транспортных средств запрещено на участке трассы Р-240 «Уфа-Оренбург». Ограничение введено на 22-ух км дороги — с 147 по 169 километр, на пути из поселка Новая Васильевка в Салават. Причина временных ограничений — окутавший трассу туман. Сроки снятия запрета проезда в сообщении МЧС не указываются. Администрация Стерлитамака планирует, что туман рассеется к вечеру четверга, 28 ноября.