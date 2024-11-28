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Posted 28 ноября, 10:53

Published 28 ноября, 10:53

Modified 28 ноября, 11:06

Updated 28 ноября, 11:06

В Башкирии закрыли трассу из-за тумана

В Башкирии закрыли трассу из-за тумана

28 ноября 2024, 10:53
Фото: МЧС Башкирии.
Временные ограничения из-за снижения видимости введены на дороге Уфа — Оренбург, сообщает в четверг, 28 ноября, МЧС Республики Башкортостан.

Движение всех типов транспортных средств запрещено на участке трассы Р-240 «Уфа-Оренбург». Ограничение введено на 22-ух км дороги — с 147 по 169 километр, на пути из поселка Новая Васильевка в Салават. Причина временных ограничений — окутавший трассу туман. Сроки снятия запрета проезда в сообщении МЧС не указываются. Администрация Стерлитамака планирует, что туман рассеется к вечеру четверга, 28 ноября.

Салават из-за смога ввел особый режим
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Ранее на плохую видимость на дорогах жаловались автомобилисты из Салавата. Там причина снижения скорости движения — окутавший город смог. Автомобилисты вынуждены ехать почти наощупь со скоростью около 20 км/ч. Городские власти ввели ряд ограничений на работу местных промышленных предприятий.

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