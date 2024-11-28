В Башкирии закрыли трассу из-за тумана

Posted 28 ноября, 10:53
Published 28 ноября, 10:53
Modified 28 ноября, 11:06
Updated 28 ноября, 11:06
Движение всех типов транспортных средств запрещено на участке трассы Р-240 «Уфа-Оренбург». Ограничение введено на 22-ух км дороги — с 147 по 169 километр, на пути из поселка Новая Васильевка в Салават. Причина временных ограничений — окутавший трассу туман. Сроки снятия запрета проезда в сообщении МЧС не указываются. Администрация Стерлитамака планирует, что туман рассеется к вечеру четверга, 28 ноября.
Ранее на плохую видимость на дорогах жаловались автомобилисты из Салавата. Там причина снижения скорости движения — окутавший город смог. Автомобилисты вынуждены ехать почти наощупь со скоростью около 20 км/ч. Городские власти ввели ряд ограничений на работу местных промышленных предприятий.