Уфимцев теперь разоряют хлеб и картофель

Posted 28 ноября, 06:59
Published 28 ноября, 06:59
Modified 28 ноября, 07:29
Updated 28 ноября, 07:29
Анализ данных показал, что творог — любимый продукт многих россиян, в феврале стоил 367,24 рубля за килограмм, но к ноябрю его цена выросла до 404,87 рублей. Это увеличение составило почти 10%. Не отстают и другие молочные изделия: сметана подорожала с 255,38 до 292,69 рублей (примерно 15%), а сливочное масло стало стоить уже 965,74 рубля вместо февральских 774,15 рублей — рост составляет около 25%. Молоко пастеризованное также не обошлось без изменений: литр этого продукта теперь стоит уже не менее 77,82 рубля вместо прежних 69,14 рублей.
Не обошли стороной изменения и овощи. Картофель стал настоящим «золотым» продуктом: если в начале года он стоил всего 23,09 рубля за килограмм, то к ноябрю цена взлетела до 42,86 рублей, рост составляет впечатляющие 85%. Лук репчатый также не остался в стороне — его стоимость увеличилась с 31,21 до 38,75 рублей.
Хлеб тоже подорожал: теперь он стоит не менее 82,94 рубля против февральских 72,41 рубля. Важно отметить и мясные консервы для детского питания — их цена поднялась с 1059,63 до 1115,57 рублей. Сосиски и сардельки немного добавили к своей стоимости — от февраля до ноября они подорожали с 466,34 до 485,38 рублей.
А что насчет фруктов? Яблоки стали немного дороже: если в начале года они стоили около 106,66 рубля за килограмм, то к ноябрю их цена возросла до примерно 112,68 рубля.