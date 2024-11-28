Уфимцев теперь разоряют хлеб и картофель

Анализ данных показал, что творог — любимый продукт многих россиян, в феврале стоил 367,24 рубля за килограмм, но к ноябрю его цена выросла до 404,87 рублей. Это увеличение составило почти 10%. Не отстают и другие молочные изделия: сметана подорожала с 255,38 до 292,69 рублей (примерно 15%), а сливочное масло стало стоить уже 965,74 рубля вместо февральских 774,15 рублей — рост составляет около 25%. Молоко пастеризованное также не обошлось без изменений: литр этого продукта теперь стоит уже не менее 77,82 рубля вместо прежних 69,14 рублей.