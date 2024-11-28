В Башкирии ударили по ценам на яйца

Posted 28 ноября, 05:29
Published 28 ноября, 05:29
Modified 28 ноября, 06:50
Updated 28 ноября, 06:50
По сравнению с февралем 2024 года, стоимость некоторых товаров значительно уменьшилась. Так, куриные яйца стали более доступными: в феврале 2024 года за упаковку из 10 штук приходилось платить 119,07 рублей, тогда как к ноябрю цена снизилась до 88,67 рублей. Это означает, что стоимость яиц упала на 25,5%.
Не остались без изменений в стоимости и овощи. Например, помидоры подешевели с 236,09 рублей до 167,32 рублей за килограмм. Это снижение составило около 29,1%. Огурцы также вошли в список товаров с пониженной ценой: если в феврале они стоили 248,20 рублей, то к ноябрю их цена снизилась до 150,72 рублей — это снижение составляет 39%.
Как ранее сообщал Mkset, к новогодним праздникам бутерброд с маслом и икрой обойдется жителям региона дороже привычной стоимости.