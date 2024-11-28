В Башкирии ударили по ценам на яйца

Не остались без изменений в стоимости и овощи. Например, помидоры подешевели с 236,09 рублей до 167,32 рублей за килограмм. Это снижение составило около 29,1%. Огурцы также вошли в список товаров с пониженной ценой: если в феврале они стоили 248,20 рублей, то к ноябрю их цена снизилась до 150,72 рублей — это снижение составляет 39%.