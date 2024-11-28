mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 05:29

Published 28 ноября, 05:29

Modified 28 ноября, 06:50

Updated 28 ноября, 06:50

В Башкортостане упали цены на популярные продукты

В Башкирии ударили по ценам на яйца

28 ноября 2024, 05:29
Фото: 1MI.

В Башкортостане упали цены на популярные продукты

С начала 2024 года в Башкирии наблюдается значительное снижение цен на некоторые продукты питания, сообщает в четверг, 28 ноября, статистика Башстата.

По сравнению с февралем 2024 года, стоимость некоторых товаров значительно уменьшилась. Так, куриные яйца стали более доступными: в феврале 2024 года за упаковку из 10 штук приходилось платить 119,07 рублей, тогда как к ноябрю цена снизилась до 88,67 рублей. Это означает, что стоимость яиц упала на 25,5%.

Не остались без изменений в стоимости и овощи. Например, помидоры подешевели с 236,09 рублей до 167,32 рублей за килограмм. Это снижение составило около 29,1%. Огурцы также вошли в список товаров с пониженной ценой: если в феврале они стоили 248,20 рублей, то к ноябрю их цена снизилась до 150,72 рублей — это снижение составляет 39%.

Как ранее сообщал Mkset, к новогодним праздникам бутерброд с маслом и икрой обойдется жителям региона дороже привычной стоимости.

Новогодний дуэт взлетел в цене в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Курс рубля упал до уровня марта 2022 годаКогда в Башкирии ляжет снегТабачные магнаты Башкирии избежали тюрьмы
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Продукты#Цены#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Питание#Белебей#Башстат#Мелеуз#Огурцы#Овощи#Помидоры#Куриные яйца
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика