В Башкирии начислили астрономические налоги на автомобили

Например, это авто 2021 года выпуска с почти 50 000 км пробега обойдется в ₽18 000 000. Это самая низкая цена среди почти двухсот предложений. Для того, чтобы ее купить не в кредит, а единым платежом без обязательств, нужно ровно 450 среднемесячных зарплат, например, стандартного уфимского учителя. Так что, педагогам можно скинуться всем городским коллективом и купить себе дорогую игрушку. Правда, при таком количестве владельцев покататься каждому удастся примерно два раза за три года. Можно и купить ее на одного владельца, но тогда учителю придется жить на питании солнцем и воздухом порядка 20 лет. И это без учета процентов за пользование кредитом и инфляции и амортизации самого транспорта. Например, суммы того же налога и стоимости страховки люксового мощного автомобиля.