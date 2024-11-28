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Posted 28 ноября, 20:52

Published 28 ноября, 20:52

Modified 28 ноября, 20:54

Updated 28 ноября, 20:54

Владелец Lamborghini Urus заплатит почти ₽300`000 налога в Башкирии

В Башкирии начислили астрономические налоги на автомобили

28 ноября 2024, 20:52
Фото: mosgorprokat.ru.

Владелец Lamborghini Urus заплатит почти ₽300`000 налога в Башкирии

В 2023 году в Башкортостане собрали ₽3,4 млрд транспортного налога: в этом году исчисленная сумма выросла на ₽64 млн, сообщили в региональном УФНС в четверг, 28 ноября.

Лидером по транспортному налогу в 2024 году стал Lamborghini Urus — владельцу придётся выложить почти ₽293 000. На втором месте оказался гордый обладатель не менее люксового транспорта — Lamborghini Huracan: ему придет налоговая квитанция на ₽288 000. Замыкает тройку лидеров плательщиков самых крупных транспортных налогов в Башкирии по версии 2024 года хозяин довольно банального для региональных дорог автомобиля. Топ-3 закрывает «Гелик» с налогом в ₽275 000.

Всего в 2024 году году было учтено 103 люксовых автомобилей, общая сумма налога по ним составила ₽18,4 миллиона. Несложно подсчитать, что каждый хозяин премиальной машины заплатит, в среднем, около ₽180 000. Или стоимость, примерно полутора квадратных метров в стандартной уфимской новостройке.

Самой популярной моделью в Башкирии остаётся Lada Granta, за ней следует Кia RIO. Сообщается, что увеличилось количество китайских автомобилей, таких как Haval Jolion и Chery Tiggo. Кстати, радует и сумма налога за китайское авто — владельцы Chery Tiggo, к примеру, платят менее ₽2500.

В налоговых органах Башкортостана напомнили, что срок уплаты имущественных налогов — до 2 декабря, а несвоевременная оплата грозит проблемами и штрафами. Хотя, если тебе пришёл налог на ₽300 000, то пеня в 0,01% в сутки — сущий пустяк.

Фото: mosgorprokat.ru

Lamborghini Urus стал первым кроссовером (SSUV — Super Sport Utility Vehicle) итальянского автопроизводителя Lamborghini. Премьера автомобиля состоялась 4 декабря 2017 года на заводе Lamborghini в Сант’Агата-Болоньезе, Италия. В год выпускается примерно около 300 таких версий Lamborghini.

Технические характеристики Lamborghini Urus:

Тип кузова: 5-дверный кроссовер (4-местный).

Платформа: MLB evo.

Компоновка: переднемоторная, с полным приводом.

Двигатель: Audi V8 объемом 4.0 литра с мощностью 650 л. с.

Габаритные размеры: длина 5112 мм, ширина 2016 мм, высота 1638 мм, колёсная база 3003 мм.

Вес: 2200 кг.

Характеристики по динамике: максимальная скорость достигает 305 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,6 секунды. Кажется, идеально, чтобы гонять по уфимскому плотному трафику от пробки по пробки и от светофора до светофора.

Салон Lamborghini Urus может быть выполнен как на четыре, так и на пять мест. Благодаря пневматической подвеске, дорожный просвет автомобиля может варьироваться от 158 до 248 миллиметров.

Вот ряд люксовых моделей автомобилей Lamborghini и их цены:

  • Lamborghini Veneno (2013) — 3,66 миллиона евро
  • Lamborghini SC18 Alston (2018) — 6,4 миллиона евро
  • Lamborghini Veneno Roadster (2014) — 7,63 миллиона евро

Для удобства счета и с учетом курса можно умножить указанные цены на 100 и представить стоимость в рублях. Укажем и онлайн-цены на самую, как оказалось, дорогую в плане налогов машину Башкирии — Lamborghini Urus.

Например, это авто 2021 года выпуска с почти 50 000 км пробега обойдется в ₽18 000 000. Это самая низкая цена среди почти двухсот предложений. Для того, чтобы ее купить не в кредит, а единым платежом без обязательств, нужно ровно 450 среднемесячных зарплат, например, стандартного уфимского учителя. Так что, педагогам можно скинуться всем городским коллективом и купить себе дорогую игрушку. Правда, при таком количестве владельцев покататься каждому удастся примерно два раза за три года. Можно и купить ее на одного владельца, но тогда учителю придется жить на питании солнцем и воздухом порядка 20 лет. И это без учета процентов за пользование кредитом и инфляции и амортизации самого транспорта. Например, суммы того же налога и стоимости страховки люксового мощного автомобиля.

В Москве есть сервис по прокату «Ламб». Там интересующая нас модель обойдется в ₽85 000/сутки, если брать авто покататься на срок до 30 дней. А самая дорогая машина, стоящая на онлайн-торгах, сошла с итальянского конвеера в этом году и проехала всего 100 км. Видимо, до аэропорта Рима и из аэропорта Москвы. Ее стоимость составляет затмевающие разум ₽84 млн. Или десяток новых двухкомнатных квартир в Уфе.

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