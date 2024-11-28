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Posted 28 ноября, 05:00

Published 28 ноября, 05:00

Modified 28 ноября, 06:46

Updated 28 ноября, 06:46

Уфа отдает участки земли под КРТ

Уфу уплотнят высотками

28 ноября 2024, 05:00
Фото: 1MI.

Уфа отдает участки земли под КРТ

Мэрия дала добро на проработку проекта застройки обжитого района, сообщается в документации администрации столицы Башкирии в четверг, 28 ноября.

Мэрия поручила организации «Акрополь» создать проект планировки и межевания территории Черниковки возле «тринадцатой» больницы. На застройку мэрия отдала 8,03 гектара.

Фото: Администрация Уфы

Проект должен показать, куда именно можно задвинуть новые высотки, а также как преобразить прилегающие территории. Документ нужно подготовить к маю 2026 году.

Ранее мэрия Уфы разрешила застройку квартала у «восемнадцатой» больницы — 13,04 гектарах земли, окруженных живописным лесом. Вместо зеленой прогулочной зоны, уфимцы получат очередной комплекс человейников.

Уфимцы идею с застройкой леса особо не оценили:

«Местные будут сильно бастовать против этого строительства», — напомнили в комментариях.

Ситуация на арене противостояния между чиновниками, грезящих о небоскрёбах, и горожанами, мечтающими о зелёных парках, кажется, только накаляется. Кто выйдет победителем в этом споре интересов бизнеса и граждан — покажет время. Как известно, мэрия Уфы активно входит в программу комплексного развития территории (КРТ). Под эти цели городская администрация отдаёт всё больше и больше земли, уже обжитой уфимцами. Например, это квартал площадью 126 га, который расположен в границах Затонского и Алексеевского шоссе, а также 21,2 га в границах улиц Рязанской, Ростовской, 50 лет СССР и Комсомольской и 13,66 гектара земли, что находится в границах улиц Адмирала Макарова, Шота Руставели и Уфимского шоссе.

Ранее Mkset сообщал, что местные жители бьют тревогу: Башкирии вместо детсадика и школы строят «коптильню».

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