Уфу уплотнят высотками

Ситуация на арене противостояния между чиновниками, грезящих о небоскрёбах, и горожанами, мечтающими о зелёных парках, кажется, только накаляется. Кто выйдет победителем в этом споре интересов бизнеса и граждан — покажет время. Как известно, мэрия Уфы активно входит в программу комплексного развития территории (КРТ). Под эти цели городская администрация отдаёт всё больше и больше земли, уже обжитой уфимцами. Например, это квартал площадью 126 га, который расположен в границах Затонского и Алексеевского шоссе, а также 21,2 га в границах улиц Рязанской, Ростовской, 50 лет СССР и Комсомольской и 13,66 гектара земли, что находится в границах улиц Адмирала Макарова, Шота Руставели и Уфимского шоссе.