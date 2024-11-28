Уфимцам придут ошибочные счета за ЖКХ

Posted 28 ноября, 08:18
Published 28 ноября, 08:18
Modified 28 ноября, 08:46
Updated 28 ноября, 08:46
Как стало известно, жители некоторых многоквартирных домов Уфы получили письма с требованиями оплатить задолженности по коммунальным услугам, которые на самом деле не существуют. Как выяснили специалисты «Уфаводоканала», это результат технической ошибки, и все полученные уведомления следует игнорировать.
Ошибочные счета пришли на адреса: Молодежный бульвар, 3; Правды, 20; Гагарина, 12; Дагестанская, 31; Р. Зорге, 35; Менделеева, 203 и ещё множество других. В общей сложности, список включает более двух десятков адресов, где жители могут столкнуться с подобными проблемами.
— В «Уфаводокале» уже активно работают над устранением неполадок, — отметили представители коммунальной компании.
Как ранее сообщал Mkset, в регионе возникла странная ситуация: счета за услуги ЖКХ продолжают приходить даже на имена умерших граждан.