Уфимцам придут ошибочные счета за ЖКХ

Как стало известно, жители некоторых многоквартирных домов Уфы получили письма с требованиями оплатить задолженности по коммунальным услугам, которые на самом деле не существуют. Как выяснили специалисты «Уфаводоканала», это результат технической ошибки, и все полученные уведомления следует игнорировать.