Уфимский памятник претендует на место на новой купюре

Posted 28 ноября, 10:19
Published 28 ноября, 10:19
Modified 28 ноября, 10:31
Updated 28 ноября, 10:31
Как стало известно, Центробанк России представил список из 25 достопримечательностей Поволжья, которые могут быть изображены на оборотной стороне обновленной банкноты. В этом перечне упомянут памятник Салавату Юлаеву, который установлен в Уфе.
Также в списке можно найти такие значимые объекты, как Жигулёвская ГЭС в Самарской области, главный корпус Казанского федерального университета, самарский Монумент Славы и международный аэропорт Гагарин в Саратове. Выбор достопримечательностей стал частью инициативы по обновлению дизайна российских банкнот.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе озвучили сроки ремонта главной достопримечательности Башкирии. Напомним, ранее власти Башкирии заявляли о планах снять памятник Салавату Юлаеву с постамента, в связи с крайне удручающим состоянием мемориала. Если одна из главных достопримечательностей региона всё же попадет на банкноту, то уфимцы хотя бы так смогут видеть памятник Салавату Юлаеву на время его ремонта.