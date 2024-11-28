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Posted 28 ноября, 10:19

Published 28 ноября, 10:19

Modified 28 ноября, 10:31

Updated 28 ноября, 10:31

Салават Юлаев может попасть на ₽1`000

Уфимский памятник претендует на место на новой купюре

28 ноября 2024, 10:19
Фото: 1MI.

Салават Юлаев может попасть на ₽1`000

Центробанк выбрал 25 достопримечательностей Поволжья, которые могут украсить обратную сторону новой банкноты номиналом в тысячу рублей, сообщает в четверг, 28 ноября, РИА Новости.
Фото: Банк России

Как стало известно, Центробанк России представил список из 25 достопримечательностей Поволжья, которые могут быть изображены на оборотной стороне обновленной банкноты. В этом перечне упомянут памятник Салавату Юлаеву, который установлен в Уфе.

Также в списке можно найти такие значимые объекты, как Жигулёвская ГЭС в Самарской области, главный корпус Казанского федерального университета, самарский Монумент Славы и международный аэропорт Гагарин в Саратове. Выбор достопримечательностей стал частью инициативы по обновлению дизайна российских банкнот.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе озвучили сроки ремонта главной достопримечательности Башкирии. Напомним, ранее власти Башкирии заявляли о планах снять памятник Салавату Юлаеву с постамента, в связи с крайне удручающим состоянием мемориала. Если одна из главных достопримечательностей региона всё же попадет на банкноту, то уфимцы хотя бы так смогут видеть памятник Салавату Юлаеву на время его ремонта.

«Памятник Салавату Юлаеву не вернут на место после реставрации»
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