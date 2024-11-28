Уфимский памятник претендует на место на новой купюре

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе озвучили сроки ремонта главной достопримечательности Башкирии. Напомним, ранее власти Башкирии заявляли о планах снять памятник Салавату Юлаеву с постамента, в связи с крайне удручающим состоянием мемориала. Если одна из главных достопримечательностей региона всё же попадет на банкноту, то уфимцы хотя бы так смогут видеть памятник Салавату Юлаеву на время его ремонта.