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Posted 28 ноября, 08:32

Published 28 ноября, 08:32

Modified 28 ноября, 08:45

Updated 28 ноября, 08:45

Уфимку жестоко разыграли мошенники

Уфимку жестоко разыграли мошенники

28 ноября 2024, 08:32
Фото: 1MI.
В Уфе воспитатель детского сада попалась на уловку с победой в розыгрыше и потеряла более 45 000 рублей, сообщает в четверг, 28 ноября, МВД России по Башкирии.

Как стало известно, воспитательница детского сада, решившая попробовать свои силы в розыгрышах, получила сообщение в мессенджере с радостной новостью — она якобы выиграла 200 000 рублей. Не дождавшись подтверждения, женщина поверила в удачу, ведь ранее уже участвовала в подобных акциях.

Однако радость оказалась недолгой. Мошенники объяснили ей, что выигрыш находится на «замороженном» счете, и для его разблокировки необходимо перевести определенную сумму. Воспитательница, охваченная азартом и надеждой на крупный выигрыш, последовала указаниям злоумышленников и начала переводить деньги. Но вскоре ей сообщили о возникших ошибках при переводах, после чего вся переписка в мессенджере была удалена.

Когда женщина поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию, сумма ущерба составила более 45 000 рублей.

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Как ранее сообщал Mkset, женщина из Альшеевского района Башкирии стала жертвой сложной мошеннической схемы и лишилась всего.

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