Уфимку жестоко разыграли мошенники

Posted 28 ноября, 08:32
Published 28 ноября, 08:32
Modified 28 ноября, 08:45
Updated 28 ноября, 08:45
Как стало известно, воспитательница детского сада, решившая попробовать свои силы в розыгрышах, получила сообщение в мессенджере с радостной новостью — она якобы выиграла 200 000 рублей. Не дождавшись подтверждения, женщина поверила в удачу, ведь ранее уже участвовала в подобных акциях.
Однако радость оказалась недолгой. Мошенники объяснили ей, что выигрыш находится на «замороженном» счете, и для его разблокировки необходимо перевести определенную сумму. Воспитательница, охваченная азартом и надеждой на крупный выигрыш, последовала указаниям злоумышленников и начала переводить деньги. Но вскоре ей сообщили о возникших ошибках при переводах, после чего вся переписка в мессенджере была удалена.
Когда женщина поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию, сумма ущерба составила более 45 000 рублей.
Как ранее сообщал Mkset, женщина из Альшеевского района Башкирии стала жертвой сложной мошеннической схемы и лишилась всего.