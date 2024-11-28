Уфимку жестоко разыграли мошенники

Однако радость оказалась недолгой. Мошенники объяснили ей, что выигрыш находится на «замороженном» счете, и для его разблокировки необходимо перевести определенную сумму. Воспитательница, охваченная азартом и надеждой на крупный выигрыш, последовала указаниям злоумышленников и начала переводить деньги. Но вскоре ей сообщили о возникших ошибках при переводах, после чего вся переписка в мессенджере была удалена.