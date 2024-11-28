Удивительный портал в другое измерение появился в Башкирии

Posted 28 ноября, 07:45
Published 28 ноября, 07:45
Modified 28 ноября, 08:28
Updated 28 ноября, 08:28
Очевидцы прогуливались у деревни Новоусманово Бурзянского района, когда их внимание привлекло необычное природное явление — танцующие льдины.
Идеально ровный круг на ледяном покрытии замерзшего водоема выглядит словно портал в другое измерение в компьютерной игре в жанре фантастики.
Как объяснили эксперты, такое явление встречается в водоемах с медленным течением. Образовавшийся на льду круг начинает медленно вращаться вокруг своей оси, стачивая свою форму под идеально ровный круг.
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