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Posted 28 ноября, 07:45

Published 28 ноября, 07:45

Modified 28 ноября, 08:28

Updated 28 ноября, 08:28

Круглый лед покрыл Башкортостан

Удивительный портал в другое измерение появился в Башкирии

28 ноября 2024, 07:45
Фото: 1MI.

Круглый лед покрыл Башкортостан

Жители Башкирии запечатлели редкое природное явление — танцующие льдины, поделился необычными кадрами телеграм-канал «Моя Уфа | Новости Башкирии» в четверг, 28 ноября.

Очевидцы прогуливались у деревни Новоусманово Бурзянского района, когда их внимание привлекло необычное природное явление — танцующие льдины.

Видео: tg/«Моя Уфа | Новости Башкирии».

Идеально ровный круг на ледяном покрытии замерзшего водоема выглядит словно портал в другое измерение в компьютерной игре в жанре фантастики.

Как объяснили эксперты, такое явление встречается в водоемах с медленным течением. Образовавшийся на льду круг начинает медленно вращаться вокруг своей оси, стачивая свою форму под идеально ровный круг.

Ранее Mkset рассказал о менее приятных природных сюрпризах — ядовитый смог накрыл Салават.

Уфу накрыл чёрный смог
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