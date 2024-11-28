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Posted 28 ноября, 08:46

Published 28 ноября, 08:46

Modified 28 ноября, 08:48

Updated 28 ноября, 08:48

Учителей оставили без денег в Башкирии

Учителей оставили без денег в Башкирии

28 ноября 2024, 08:46
Фото: 1MI.
В Стерлитамаке учителя гимназии остались без стимулирующих выплат, сообщает в четверг, 28 ноября, Гострудинспекция РБ.

Как стало известно, в Гострудинспекцию Башкирии поступило коллективное обращение от педагогов МАОУ «Гимназия № 2» города Стерлитамака. В нем они заявили о том, что в 2024 году им перестали начислять положенные стимулирующие выплаты. В ходе проверки инспекторы труда подтвердили сообщения жалующихся педагогов.

С января 2024 года им не начисляется повышающий коэффициент за ведение профильных предметов, что является нарушением. Но это еще не все: в гимназии предусмотрены и другие стимулирующие надбавки, однако комиссия по их распределению просто не была организована работодателем.

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Причина такого положения дел — «перерасход фондов по педагогическому персоналу» из республиканского бюджета. Однако руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина подчеркивает, что отсутствие финансирования не может служить оправданием для невыплаты заработной платы работникам образования. В связи с этим были направлены запросы в региональные Министерство финансов и Министерство образования и науки.

— Информация о продолжающихся нарушениях прав учителей направлена в прокуратуру республики для согласования внеплановой проверки МАОУ «Гимназия № 2», — сообщают в ведомстве.
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе воспитатель детского сада попалась на уловку с победой в розыгрыше и потеряла более 45 000 рублей.

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