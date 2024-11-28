Учителей оставили без денег в Башкирии

Posted 28 ноября, 08:46
Published 28 ноября, 08:46
Modified 28 ноября, 08:48
Updated 28 ноября, 08:48
Как стало известно, в Гострудинспекцию Башкирии поступило коллективное обращение от педагогов МАОУ «Гимназия № 2» города Стерлитамака. В нем они заявили о том, что в 2024 году им перестали начислять положенные стимулирующие выплаты. В ходе проверки инспекторы труда подтвердили сообщения жалующихся педагогов.
С января 2024 года им не начисляется повышающий коэффициент за ведение профильных предметов, что является нарушением. Но это еще не все: в гимназии предусмотрены и другие стимулирующие надбавки, однако комиссия по их распределению просто не была организована работодателем.
Причина такого положения дел — «перерасход фондов по педагогическому персоналу» из республиканского бюджета. Однако руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина подчеркивает, что отсутствие финансирования не может служить оправданием для невыплаты заработной платы работникам образования. В связи с этим были направлены запросы в региональные Министерство финансов и Министерство образования и науки.
— Информация о продолжающихся нарушениях прав учителей направлена в прокуратуру республики для согласования внеплановой проверки МАОУ «Гимназия № 2», — сообщают в ведомстве.
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