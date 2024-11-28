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Posted 28 ноября, 18:26

Published 28 ноября, 18:26

Modified 28 ноября, 18:26

Updated 28 ноября, 18:26

Соцпрограммы «Норникеля» признаны крупнейшими в мировом секторе горной добычи

Соцпрограммы «Норникеля» признаны крупнейшими в мировом секторе горной добычи

28 ноября 2024, 18:26
Фото: nornickel.ru/.
Международное издание Mining Magazine обнародовало данные исследования, где содержалась оценка социальных расходов 50 крупнейших компаний горнодобывающего сектора. ГМК «Норильский никель» («Норникель») возглавила рейтинг.

По данным исследования, «Норникель» в 2023 году удерживал лидерство в мире по объемам инвестирования в социальную сферу, передав на поддержку местных сообществ, волонтерских инициатив и благотворительность 513 миллионов долларов. Это в 10 раз превышает средний показатель по отрасли, составляющий 51 миллион долларов.

Помимо этого, компания обнародовала рекордные показатели социальных отчислений в расчете на тонну добытой руды. По расчетам в медном эквиваленте на каждую тонну приходилось 344 доллара, что значительно превзошло показатели ближайшего конкурента — африканской компании Northam Platinum, перечислявшей 130 долларов с тонны. Об этом информирует «КП».

В 2023 году в целом социальные расходы горнодобывающего сектора упали с 3,49 миллиарда долларов в 2022 году до 2,55 миллиарда долларов. При этом в ситуации общего снижения доля «Норникеля» сохранила прежний объем, что свидетельствует о приверженности компании социальной ответственности, даже несмотря на экономический кризис.

Напомним, «Норникель» — российская горно-металлургическая компания, которая работает в сфере добычи и переработки никеля, палладия, меди и прочих металлов. Она известна как крупнейшее предприятие в своей отрасли в мире. Штаб-квартира располагается в Москве.

Компания и ее глава Владимир Потанин являются активными участниками социально-экономического развития регионов присутствия, обеспечивают поддержку в реализации инфраструктурных проектов и осуществляют масштабные экологические программы.

Таким образом, справедливо говорить о том, что Россия и в обстановке санкций и тяжелой ситуации в экономике сохраняет за собой статус лидера по уровню социальной ответственности бизнеса.

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