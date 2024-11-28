Соцпрограммы «Норникеля» признаны крупнейшими в мировом секторе горной добычи

Posted 28 ноября, 18:26
Published 28 ноября, 18:26
Modified 28 ноября, 18:26
Updated 28 ноября, 18:26
По данным исследования, «Норникель» в 2023 году удерживал лидерство в мире по объемам инвестирования в социальную сферу, передав на поддержку местных сообществ, волонтерских инициатив и благотворительность 513 миллионов долларов. Это в 10 раз превышает средний показатель по отрасли, составляющий 51 миллион долларов.
Помимо этого, компания обнародовала рекордные показатели социальных отчислений в расчете на тонну добытой руды. По расчетам в медном эквиваленте на каждую тонну приходилось 344 доллара, что значительно превзошло показатели ближайшего конкурента — африканской компании Northam Platinum, перечислявшей 130 долларов с тонны. Об этом информирует «КП».
В 2023 году в целом социальные расходы горнодобывающего сектора упали с 3,49 миллиарда долларов в 2022 году до 2,55 миллиарда долларов. При этом в ситуации общего снижения доля «Норникеля» сохранила прежний объем, что свидетельствует о приверженности компании социальной ответственности, даже несмотря на экономический кризис.
Напомним, «Норникель» — российская горно-металлургическая компания, которая работает в сфере добычи и переработки никеля, палладия, меди и прочих металлов. Она известна как крупнейшее предприятие в своей отрасли в мире. Штаб-квартира располагается в Москве.
Компания и ее глава Владимир Потанин являются активными участниками социально-экономического развития регионов присутствия, обеспечивают поддержку в реализации инфраструктурных проектов и осуществляют масштабные экологические программы.
Таким образом, справедливо говорить о том, что Россия и в обстановке санкций и тяжелой ситуации в экономике сохраняет за собой статус лидера по уровню социальной ответственности бизнеса.