Соцпрограммы «Норникеля» признаны крупнейшими в мировом секторе горной добычи

В 2023 году в целом социальные расходы горнодобывающего сектора упали с 3,49 миллиарда долларов в 2022 году до 2,55 миллиарда долларов. При этом в ситуации общего снижения доля «Норникеля» сохранила прежний объем, что свидетельствует о приверженности компании социальной ответственности, даже несмотря на экономический кризис.