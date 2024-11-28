Сливая кипяток, вы разрушаете свою сантехнику — почему это не такая уж мелочь

Кажется, что привычка сливать кипяток в раковину после варки макарон или картофеля не причиняет никакого вреда. Но такой невинный на первый взгляд поступок способен повредить вашу сантехнику. Что же происходит с трубами, когда в них попадает кипяток, и как избежать подобных проблем?

На первый взгляд, слив кипятка в раковину кажется абсолютно безобидным. Однако все не так просто. Большинство современных сливных труб сделаны из поливинилхлорида (ПВХ) — материала, который отличается своей дешевизной и гибкостью. Это популярный выбор для канализационных систем в квартирах и частных домах. Однако ПВХ имеет один существенный недостаток — он плохо переносит высокие температуры. Согласно специалистам, такие трубы выдерживают температуру до 60 градусов без последствий. Кратковременный контакт с кипятком, например, если вы слили воду от одной кружки чая, тоже не повредит трубам. Но когда выливаете большой объем горячей воды, особенно без включения холодной, начинается процесс деформации. Кипяток делает материал труб мягким и пластичным. Если воздействие слишком долгое, пластик теряет свою форму, а при охлаждении трескается. Как деформация может привести к аварии? . Фото: Изображение Midjourney Как деформация может привести к аварии? При деформации труб их структура нарушается. Пострадавшие участки становятся более уязвимыми, особенно в местах соединений, где стоят резиновые прокладки. Они тоже страдают от температуры: горячая вода расширяет их, и они перестают герметично прилегать. Это создает риск протечек, которые могут обнаружиться далеко не сразу. В самых тяжелых случаях, когда кипяток льется долго, трубы просто лопаются. А ведь замена канализационной системы даже в одной квартире — это дорогостоящий и трудоемкий процесс. Почему страдает и сама раковина? Не стоит забывать, что материал раковины также может пострадать. Если это нержавеющая сталь, она выдержит нагрев, но эмалированные поверхности или акриловые мойки могут не справиться. Резкие перепады температуры вызывают микротрещины, которые со временем становятся заметными и приводят к разрушению. Особенно уязвимы акриловые мойки. При постоянном сливе кипятка они начинают покрываться сеткой трещин. Это не только портит внешний вид, но и делает раковину менее устойчивой к нагрузкам. Почему страдает и сама раковина? . Фото: Изображение Midjourney Как безопасно сливать горячую воду? Чтобы избежать неприятностей, достаточно соблюдать несколько простых правил: Охладите воду перед сливом: если варили макароны или картофель, подождите, пока вода остынет до теплой температуры. Это проще, чем чинить трубы. Включайте холодную воду: если вам все-таки нужно быстро слить кипяток, запустите холодную воду в раковину, чтобы снизить температуру потока. Это уменьшит нагрузку на трубы. Используйте емкости: оставьте горячую воду в кастрюле, чтобы она остыла, или вылейте ее на улицу, если это возможно. Есть ли альтернатива? Для любителей сливов кипятка существуют более надежные решения. Например, металлические трубы из стали или меди прекрасно переносят высокие температуры. Однако их установка обойдется значительно дороже. Эмалированные мойки можно заменить на нержавеющую сталь, которая лучше справляется с нагревом, но даже она требует аккуратного обращения. Ранее эксперты рассказали, как сохранить овощи в холодильнике. Запах из раковины: как избавиться без химии и вызова сантехника Узнать подробнее Читайте также: Забудьте о кипятке с привкусом пластика: как найти чайник для воды? Забыли отключить? Эти бытовые приборы могут стать причиной пожара, пока вас нет дома! Хозяйки чистят утюг только этим средством — 20 минут, и он снова как новый