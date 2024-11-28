Сливая кипяток, вы разрушаете свою сантехнику — почему это не такая уж мелочь

Posted 28 ноября, 14:43
Published 28 ноября, 14:43
Modified 28 ноября, 14:45
Updated 28 ноября, 14:45
На первый взгляд, слив кипятка в раковину кажется абсолютно безобидным. Однако все не так просто. Большинство современных сливных труб сделаны из поливинилхлорида (ПВХ) — материала, который отличается своей дешевизной и гибкостью. Это популярный выбор для канализационных систем в квартирах и частных домах.
Однако ПВХ имеет один существенный недостаток — он плохо переносит высокие температуры. Согласно специалистам, такие трубы выдерживают температуру до 60 градусов без последствий. Кратковременный контакт с кипятком, например, если вы слили воду от одной кружки чая, тоже не повредит трубам. Но когда выливаете большой объем горячей воды, особенно без включения холодной, начинается процесс деформации.
Кипяток делает материал труб мягким и пластичным. Если воздействие слишком долгое, пластик теряет свою форму, а при охлаждении трескается.
При деформации труб их структура нарушается. Пострадавшие участки становятся более уязвимыми, особенно в местах соединений, где стоят резиновые прокладки. Они тоже страдают от температуры: горячая вода расширяет их, и они перестают герметично прилегать. Это создает риск протечек, которые могут обнаружиться далеко не сразу.
В самых тяжелых случаях, когда кипяток льется долго, трубы просто лопаются. А ведь замена канализационной системы даже в одной квартире — это дорогостоящий и трудоемкий процесс.
Не стоит забывать, что материал раковины также может пострадать. Если это нержавеющая сталь, она выдержит нагрев, но эмалированные поверхности или акриловые мойки могут не справиться. Резкие перепады температуры вызывают микротрещины, которые со временем становятся заметными и приводят к разрушению.
Особенно уязвимы акриловые мойки. При постоянном сливе кипятка они начинают покрываться сеткой трещин. Это не только портит внешний вид, но и делает раковину менее устойчивой к нагрузкам.
Чтобы избежать неприятностей, достаточно соблюдать несколько простых правил:
Для любителей сливов кипятка существуют более надежные решения. Например, металлические трубы из стали или меди прекрасно переносят высокие температуры. Однако их установка обойдется значительно дороже.
Эмалированные мойки можно заменить на нержавеющую сталь, которая лучше справляется с нагревом, но даже она требует аккуратного обращения.
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