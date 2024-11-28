Сегодня в Уфе: закрытие Восточного выезда, мгла над Башкирией, бумажный Салават Юлаев

Posted 28 ноября, 19:19
Published 28 ноября, 19:19
Modified 28 ноября, 21:04
Updated 28 ноября, 21:04
По данным Башгидромета и Госкомитета РБ по ЧС, в последнюю пятницу ноября в Уфе ждут переменную облачность. День пройдёт без существенных осадков. Ветер переменных направлений, от 0 до 5 м/с. Температура воздуха ночью составит -6°C… -8°C, на окраинах до -11°C, днем 0°C… -2°.
В отдельных частях Башкирии 28–29 ноября ожидается мгла — явление, при котором воздух мутнеет в виде сероватой белены. Видимость сильно ухудшится — по прогнозам метеорологов, до 50 м.
В столице Башкирии завершился форум «Россия — Казахстан». Последних вип-гостей проводили в уфимском аэропорту.
По итогам форума Башкирия стала сотрудничать с Актюбинской и Костанайской областями Казахстана — соответствующий меморандум глава российского региона Радий Хабиров подписал с акимами упомянутых субъектов.
В ходе форума были ещё раз озвучены следующие башкортостанско-казахстанские совместные проекты:
И. о. замглавы башкортостанского Кабмина Алан Марзаев отказался признавать вину в получении взятки — соответствующее заявление высокопоставленный чиновник сделал в ходе судебного заседания в четверг, 28 ноября. Напомним, Марзаева осенью 2024 года задержали и обвинили в получении взятки размером в ₽37 млн. По версии следствия, госслужащий получил от коммерческой дорожно-строительной фирмы деньги за покровительство в высоких кабинетах и за преимущество при заключении госконтрактов.
Свою вину и. о. вице-премьера Башкирии не признал, Марзаев продолжает отрицать свою причастность к каким-либо фактам коррупции.
На фоне новостей о скором демонтаже главной визитной карточки Башкирии стало известно, что памятник может оказаться на новой банкноте Банка России номиналом в ₽1`000.
Всего ЦБ представил список из 25 достопримечательностей Поволжья, которые могут быть изображены на оборотной стороне обновленной банкноты.
Напомним, ранее власти Башкирии заявляли о планах снять памятник Салавату Юлаеву с постамента. В связи с крайне удручающим состоянием мемориала над ним решили провести реставрационные работы.