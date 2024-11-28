Сегодня в Уфе: закрытие Восточного выезда, мгла над Башкирией, бумажный Салават Юлаев

И. о. замглавы башкортостанского Кабмина Алан Марзаев отказался признавать вину в получении взятки — соответствующее заявление высокопоставленный чиновник сделал в ходе судебного заседания в четверг, 28 ноября. Напомним, Марзаева осенью 2024 года задержали и обвинили в получении взятки размером в ₽37 млн. По версии следствия, госслужащий получил от коммерческой дорожно-строительной фирмы деньги за покровительство в высоких кабинетах и за преимущество при заключении госконтрактов.