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Posted 28 ноября, 19:19

Published 28 ноября, 19:19

Modified 28 ноября, 21:04

Updated 28 ноября, 21:04

Сегодня в Уфе: закрытие Восточного выезда, мгла над Башкирией, бумажный Салават Юлаев

Сегодня в Уфе: закрытие Восточного выезда, мгла над Башкирией, бумажный Салават Юлаев

28 ноября 2024, 19:19
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.
Рассказываем всё, что надо знать к пятнице, 29 ноября, а также подводим итоги минувшего дня в очередном дайджесте Mkset.

Погода в Уфе

По данным Башгидромета и Госкомитета РБ по ЧС, в последнюю пятницу ноября в Уфе ждут переменную облачность. День пройдёт без существенных осадков. Ветер переменных направлений, от 0 до 5 м/с. Температура воздуха ночью составит -6°C… -8°C, на окраинах до -11°C, днем 0°C… -2°.

В отдельных частях Башкирии 28–29 ноября ожидается мгла — явление, при котором воздух мутнеет в виде сероватой белены. Видимость сильно ухудшится — по прогнозам метеорологов, до 50 м.

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Перекрытия дорог в Уфе

  • Будет прекращено движение по Восточному выезду в сторону трассы М-5. Так, 1 декабря, с 02:00 до 04:00 часов, дорога будет закрыта в связи с монтажом крупногабаритных рамок. Перекрывать встречную полосу не будут, можно спокойно ездить;
  • 1 декабря с 9:00 до 16:00 частично ограничат движение по соседней с мостом через реку Белую вставке (будет перекрыт 50-метровый участок крайней правой полосы). Меры связаны с капитальным ремонтом арочного моста в створе улицы Воровского;
  • Проезд по улице Мусы Гареева по-прежнему закрыт — снимут ограничения только 10 декабря. Их ввели из-за Международной недели бизнеса и минувшего форума «Россия-Казахстан».
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Форум с Путиным и Токаевым

В столице Башкирии завершился форум «Россия — Казахстан». Последних вип-гостей проводили в уфимском аэропорту.

По итогам форума Башкирия стала сотрудничать с Актюбинской и Костанайской областями Казахстана — соответствующий меморандум глава российского региона Радий Хабиров подписал с акимами упомянутых субъектов.

В ходе форума были ещё раз озвучены следующие башкортостанско-казахстанские совместные проекты:

  • Производство медицинской мебели и оборудования в Усть-Каменогорске;
  • Производство пружин для вагонов белорецким предприятием в Костанае;
  • Железная дорога «Сибай — Подольск — Новорудная».
Итоги XX форума «Россия-Казахстан» в Уфе
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Суд над соратником Хабирова

И. о. замглавы башкортостанского Кабмина Алан Марзаев отказался признавать вину в получении взятки — соответствующее заявление высокопоставленный чиновник сделал в ходе судебного заседания в четверг, 28 ноября. Напомним, Марзаева осенью 2024 года задержали и обвинили в получении взятки размером в ₽37 млн. По версии следствия, госслужащий получил от коммерческой дорожно-строительной фирмы деньги за покровительство в высоких кабинетах и за преимущество при заключении госконтрактов.

Свою вину и. о. вице-премьера Башкирии не признал, Марзаев продолжает отрицать свою причастность к каким-либо фактам коррупции.

Вице-премьер Башкирии не признался во взяточничестве
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С постамента — на купюру

На фоне новостей о скором демонтаже главной визитной карточки Башкирии стало известно, что памятник может оказаться на новой банкноте Банка России номиналом в ₽1`000.

Всего ЦБ представил список из 25 достопримечательностей Поволжья, которые могут быть изображены на оборотной стороне обновленной банкноты.

Напомним, ранее власти Башкирии заявляли о планах снять памятник Салавату Юлаеву с постамента. В связи с крайне удручающим состоянием мемориала над ним решили провести реставрационные работы.

«Памятник Салавату Юлаеву не вернут на место после реставрации»
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