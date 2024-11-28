«Салават Юлаев» всухую обыграл «Витязь»

Posted 28 ноября, 17:01
Published 28 ноября, 17:01
Modified 28 ноября, 21:17
Updated 28 ноября, 21:17
«СЮ» принимал «Витязь» на домашнем льду — стадионе «Уфа — Арена». Первый период прошёл напряжённо, но безрезультатно — за двадцатиминутку ни одна команда не отметилась заброшенными шайбами.
Открыл счёт «Салават» уже в середине второго периода. Затем с крайне небольшим перерывом «Витязь» пропустил ещё две шайбы. Менее чем за три минуты до сирены «юлаевцы» утвердили своё превосходство четвёртым голом. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу уфимцев.
В прошлом матче «СЮ» сразился с череповецкой «Северсталью», одержав сухую победу со счётом 2:0. Этому матчу предшествовало поражение от «Нефтехимика».