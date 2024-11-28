«Салават Юлаев» всухую обыграл «Витязь»

Открыл счёт «Салават» уже в середине второго периода. Затем с крайне небольшим перерывом «Витязь» пропустил ещё две шайбы. Менее чем за три минуты до сирены «юлаевцы» утвердили своё превосходство четвёртым голом. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу уфимцев.