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Posted 28 ноября, 17:01

Published 28 ноября, 17:01

Modified 28 ноября, 21:17

Updated 28 ноября, 21:17

«Салават Юлаев» всухую обыграл «Витязь»

«Салават Юлаев» всухую обыграл «Витязь»

28 ноября 2024, 17:01
Фото: ХКСЮ / Telegram.
Хоккейный клуб из Уфы в четверг, 28 ноября, одержал уверенную победу над подмосковной командой.

«СЮ» принимал «Витязь» на домашнем льду — стадионе «Уфа — Арена». Первый период прошёл напряжённо, но безрезультатно — за двадцатиминутку ни одна команда не отметилась заброшенными шайбами.

Открыл счёт «Салават» уже в середине второго периода. Затем с крайне небольшим перерывом «Витязь» пропустил ещё две шайбы. Менее чем за три минуты до сирены «юлаевцы» утвердили своё превосходство четвёртым голом. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу уфимцев.

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В прошлом матче «СЮ» сразился с череповецкой «Северсталью», одержав сухую победу со счётом 2:0. Этому матчу предшествовало поражение от «Нефтехимика».

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