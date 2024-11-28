«Салават Юлаев» против «Витязя»: где смотреть и кто победит?

Posted 28 ноября, 09:36
Published 28 ноября, 09:36
Modified 28 ноября, 10:11
Updated 28 ноября, 10:11
Хоккейные фанаты с нетерпением ждут захватывающего матча между «Салаватом Юлаевым» и «Витязем», который начнется в 19:00 по уфимскому времени на льду «Уфа-Арена». Билеты на игру доступны по цене от 300 до 1450 рублей. Для тех, кто не сможет посетить арену, прямая бесплатная трансляция будет доступна на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).
Команда «Салават Юлаев» под руководством Виктора Козлова подходит к этому матчу с хорошим настроением. В последней игре уфимцы одержали уверенную победу над «Северсталью», завершив встречу со счетом 2:0. Однако не обошлось без потерь: один из лучших бомбардиров команды Джошуа Ливо и капитан Георгий Панин пропустили игру из-за травм. Несмотря на это, уфимцы занимают 4 место в турнирной таблице Востока.
Что касается «Витязя», то команда под руководством Павла Десяткова находится в напряженной борьбе за выход в плей-офф на Западе. После двух подряд поражений в овертаймах, где они упустили свои шансы на победу, балашихинцы будут стремиться к реваншу. В последней игре они вели 4:1 против «Спартака», но не смогли удержать преимущество и проиграли 4:5 в дополнительное время. На данный момент «Витязь» занимает 9 место в турнирной таблице Запада с 29 очками.
Интересно, что команды встретятся в этом сезоне впервые. В 2023 году они пересекались три раза, и все три встречи остались за «Салаватом». Последний матч состоялся 5 декабря 2023 года, когда уфимцы одержали победу со счетом 5:2. Это создает дополнительное давление на «Витязь», который будет стремиться прервать негативную серию.
Букмекеры отдают предпочтение «Салавату», устанавливая коэффициент на победу уфимцев на уровне 1.72. На ничью коэффициент составляет 4.30, а на победу «Витязя» — 4.60. Также, тотал больше 5.5 шайб предлагается за 1.93, а тотал меньше — за 1.81.