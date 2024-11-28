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Posted 28 ноября, 09:36

Published 28 ноября, 09:36

Modified 28 ноября, 10:11

Updated 28 ноября, 10:11

«Салават Юлаев» против «Витязя»: где смотреть и кто победит?

«Салават Юлаев» против «Витязя»: где смотреть и кто победит?

28 ноября 2024, 09:36
Фото: 1MI.
В четверг, 28 ноября, в Уфе пройдет матч между ХК «Витязь» и уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщают пресс-службы хоккейных клубов.

Хоккейные фанаты с нетерпением ждут захватывающего матча между «Салаватом Юлаевым» и «Витязем», который начнется в 19:00 по уфимскому времени на льду «Уфа-Арена». Билеты на игру доступны по цене от 300 до 1450 рублей. Для тех, кто не сможет посетить арену, прямая бесплатная трансляция будет доступна на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).

«Салават Юлаев»

Команда «Салават Юлаев» под руководством Виктора Козлова подходит к этому матчу с хорошим настроением. В последней игре уфимцы одержали уверенную победу над «Северсталью», завершив встречу со счетом 2:0. Однако не обошлось без потерь: один из лучших бомбардиров команды Джошуа Ливо и капитан Георгий Панин пропустили игру из-за травм. Несмотря на это, уфимцы занимают 4 место в турнирной таблице Востока.

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«Витязь»

Что касается «Витязя», то команда под руководством Павла Десяткова находится в напряженной борьбе за выход в плей-офф на Западе. После двух подряд поражений в овертаймах, где они упустили свои шансы на победу, балашихинцы будут стремиться к реваншу. В последней игре они вели 4:1 против «Спартака», но не смогли удержать преимущество и проиграли 4:5 в дополнительное время. На данный момент «Витязь» занимает 9 место в турнирной таблице Запада с 29 очками.

История встреч и статистика

Интересно, что команды встретятся в этом сезоне впервые. В 2023 году они пересекались три раза, и все три встречи остались за «Салаватом». Последний матч состоялся 5 декабря 2023 года, когда уфимцы одержали победу со счетом 5:2. Это создает дополнительное давление на «Витязь», который будет стремиться прервать негативную серию.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Салавату», устанавливая коэффициент на победу уфимцев на уровне 1.72. На ничью коэффициент составляет 4.30, а на победу «Витязя» — 4.60. Также, тотал больше 5.5 шайб предлагается за 1.93, а тотал меньше — за 1.81.

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