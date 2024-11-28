«Салават Юлаев» против «Витязя»: где смотреть и кто победит?

Что касается «Витязя», то команда под руководством Павла Десяткова находится в напряженной борьбе за выход в плей-офф на Западе. После двух подряд поражений в овертаймах, где они упустили свои шансы на победу, балашихинцы будут стремиться к реваншу. В последней игре они вели 4:1 против «Спартака», но не смогли удержать преимущество и проиграли 4:5 в дополнительное время. На данный момент «Витязь» занимает 9 место в турнирной таблице Запада с 29 очками.