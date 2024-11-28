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Posted 28 ноября, 06:48

Published 28 ноября, 06:48

Modified 28 ноября, 06:54

Updated 28 ноября, 06:54

Салават из-за смога ввел особый режим

Салават из-за смога ввел особый режим

28 ноября 2024, 06:48
Фото: Изображение Midjourney.
Режим неблагоприятных погодных условий второй степени ввели в Салавате из-за смога, сообщило Министерство природопользования Республики в четверг, 28 ноября.

Предприятиям в Салавате запретили некоторые типы работ и ограничили действия, чтобы рассеять воздух в городе:

  • Запрещен плановый ремонт, чистка и продув оборудования

  • Снижен прием сероводорода на 10%

  • Снижен расход топлива на сжигание в печах на 10-20%

  • Разгрузка по аммиаку по цеху № 24

  • Снижена закачка в резервуары

Напомним, минувшим вечером в среду, 28 ноября, жители Салавата столкнулись с нулевой видимостью из-за сильного смога.

Видео: VK/БашДТП | Уфа и Башкортостан.
«Дорога Салавата, видимость нулевая. Скорость — 20 км/ч, вообще не видно дороги — туман», — поделилась в социальных сетях местная жительница.

Ранее об опасном тумане рассказали жители ещё нескольких городов Башкирии: жители Стерлитамака пожаловались на неприятный запах и ядовитый туман, а Уфу накрыли черные облака.

Ядовитый туман накрыл Стерлитамак
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Минэкологии Башкирии подтвердило превышение концентрации вредных примесей в воздухе в 5 раз выше нормы в Уфе. Ситуацию в Стерлитамаке ведомство пока не прокомментировало.

Тем временем жители Башкирии очень обеспокоены токсичной обстановкой:

— Будто пылинки или соды, или цемента, в горле и в глазах дерёт.
— Страшно оттого чем мы дышим и дышат наши дети!!! Давно пора заняться регулировкой заводов, чтобы не травить народ
— Просто уже какой день нет ветра, вы стали видеть то, чем вы дышите, его частично не сдувает, — пишут местные в соцсетях.
Уфу накрыл чёрный смог
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