Салават из-за смога ввел особый режим

Posted 28 ноября, 06:48
Published 28 ноября, 06:48
Modified 28 ноября, 06:54
Updated 28 ноября, 06:54
Предприятиям в Салавате запретили некоторые типы работ и ограничили действия, чтобы рассеять воздух в городе:
Снижен прием сероводорода на 10%
Снижен расход топлива на сжигание в печах на 10-20%
Разгрузка по аммиаку по цеху № 24
Снижена закачка в резервуары
Напомним, минувшим вечером в среду, 28 ноября, жители Салавата столкнулись с нулевой видимостью из-за сильного смога.
«Дорога Салавата, видимость нулевая. Скорость — 20 км/ч, вообще не видно дороги — туман», — поделилась в социальных сетях местная жительница.
Ранее об опасном тумане рассказали жители ещё нескольких городов Башкирии: жители Стерлитамака пожаловались на неприятный запах и ядовитый туман, а Уфу накрыли черные облака.
Минэкологии Башкирии подтвердило превышение концентрации вредных примесей в воздухе в 5 раз выше нормы в Уфе. Ситуацию в Стерлитамаке ведомство пока не прокомментировало.
Тем временем жители Башкирии очень обеспокоены токсичной обстановкой:
— Будто пылинки или соды, или цемента, в горле и в глазах дерёт.
— Страшно оттого чем мы дышим и дышат наши дети!!! Давно пора заняться регулировкой заводов, чтобы не травить народ
— Просто уже какой день нет ветра, вы стали видеть то, чем вы дышите, его частично не сдувает, — пишут местные в соцсетях.