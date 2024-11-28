Помощник главы Башкирии стал министром здравоохранения

По словам Забелина, его приоритетами на новом посту станут повышение доступности качественной медицинской помощи и внедрение инновационных технологий. Он также акцентировал внимание на необходимости информатизации медицинских учреждений и укрепления кадрового потенциала. Забелин отметил важность создания комфортных условий для работы врачей и медсестер, которые стоят на передовой заботы о здоровье населения.