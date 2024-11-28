mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 09:02

Published 28 ноября, 09:02

Modified 28 ноября, 09:04

Updated 28 ноября, 09:04

Помощник главы Башкирии стал министром здравоохранения

Помощник главы Башкирии стал министром здравоохранения

28 ноября 2024, 09:02
Фото: tg/Максим Забелин.
Бывший руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин занял пост министра здравоохранения Московской области, сообщает чиновник в четверг, 28 ноября, в своих соцсетях.

Максим Забелин поделился новостью о своем назначении в социальных сетях, отметив, что это не только большая честь, но и серьёзная ответственность. Он подчеркнул, что система здравоохранения Подмосковья — это сложный механизм, которому предстоит решить множество задач по развитию.

Хабиров лишился главы администрации
Узнать подробнее

По словам Забелина, его приоритетами на новом посту станут повышение доступности качественной медицинской помощи и внедрение инновационных технологий. Он также акцентировал внимание на необходимости информатизации медицинских учреждений и укрепления кадрового потенциала. Забелин отметил важность создания комфортных условий для работы врачей и медсестер, которые стоят на передовой заботы о здоровье населения.

— Всегда открыт к конструктивному диалогу с врачебным сообществом и, конечно же, с жителями Подмосковья, — добавил Максим Забелин.
Радий Хабиров потребовал отчет за отпуск от министра
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в прямом эфире на оперативном совещании, отругал министра здравоохранения Айрата Рахматуллина за то, что тот слишком долго находился в отпуске.

Читайте также:
Учителей оставили без денег в БашкирииУфимку жестоко разыграли мошенникиГрабитель сразу спустил добычу на элитную выпивку
#Анжелика Барабаш#Политика#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Медицина#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здравоохранение#Москва#Инновации#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Максим Забелин#Подмосковье#Врачи#Белебей#Мелеуз#Московская область#Кадры#Медсестры#Министр здравоохранения#Информатизация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика