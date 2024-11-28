Помощник главы Башкирии стал министром здравоохранения

Posted 28 ноября, 09:02
Published 28 ноября, 09:02
Modified 28 ноября, 09:04
Updated 28 ноября, 09:04
Максим Забелин поделился новостью о своем назначении в социальных сетях, отметив, что это не только большая честь, но и серьёзная ответственность. Он подчеркнул, что система здравоохранения Подмосковья — это сложный механизм, которому предстоит решить множество задач по развитию.
По словам Забелина, его приоритетами на новом посту станут повышение доступности качественной медицинской помощи и внедрение инновационных технологий. Он также акцентировал внимание на необходимости информатизации медицинских учреждений и укрепления кадрового потенциала. Забелин отметил важность создания комфортных условий для работы врачей и медсестер, которые стоят на передовой заботы о здоровье населения.
— Всегда открыт к конструктивному диалогу с врачебным сообществом и, конечно же, с жителями Подмосковья, — добавил Максим Забелин.
Как ранее сообщал Mkset, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в прямом эфире на оперативном совещании, отругал министра здравоохранения Айрата Рахматуллина за то, что тот слишком долго находился в отпуске.