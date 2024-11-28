Новый имидж Джигурды шокировал соцсети: да, это он!

Posted 28 ноября, 10:46
Published 28 ноября, 10:46
Modified 28 ноября, 11:12
Updated 28 ноября, 11:12
В Сеть попали фотографии с бэкстейджа интервью российского актера Никиты Джигурды. Шоумейкер, родившийся в Киеве, принял участие в съемках в совершенно непривычном для своего сложившегося за десятилетия работы на сцене образе. На этот раз даже преданные фанаты его творчества смогли узнать в стильном седовласом мужчине Никиту Джигурду. Посмотрите фото нового образа Никиты Джигурды сами.
Пользователи соцсетей приняли Никиту Джигурду за других не менее известных личностей и персонажей:
Многие еще помнят появление Никиты Джигурды в Уфе. В начале 2022 года он принял участие в проходившем по городу Параде Дедов Морозов. К слову, Никита Джигурда в своем новом имидже похож и на Деда Мороза: стоит только заменить элегантную клетку на красный халат — и можно работать на корпоративах и детских утренниках.