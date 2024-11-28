Новый имидж Джигурды шокировал соцсети: да, это он!

Многие еще помнят появление Никиты Джигурды в Уфе. В начале 2022 года он принял участие в проходившем по городу Параде Дедов Морозов. К слову, Никита Джигурда в своем новом имидже похож и на Деда Мороза: стоит только заменить элегантную клетку на красный халат — и можно работать на корпоративах и детских утренниках.