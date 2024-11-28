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Posted 28 ноября, 10:46

Published 28 ноября, 10:46

Modified 28 ноября, 11:12

Updated 28 ноября, 11:12

Никита Джигурда сменил имидж

Новый имидж Джигурды шокировал соцсети: да, это он!

28 ноября 2024, 10:46
Фото: vk.com/borsch.

Никита Джигурда сменил имидж

Пользователи русскоязычного сегмента не верят своим глазам: славящийся эпатажным поведением актер и певец Никита Джигурда снова сумел привлечь к себе внимание.

В Сеть попали фотографии с бэкстейджа интервью российского актера Никиты Джигурды. Шоумейкер, родившийся в Киеве, принял участие в съемках в совершенно непривычном для своего сложившегося за десятилетия работы на сцене образе. На этот раз даже преданные фанаты его творчества смогли узнать в стильном седовласом мужчине Никиту Джигурду. Посмотрите фото нового образа Никиты Джигурды сами.

Фото: https://vk.com/borsch

Пользователи соцсетей приняли Никиту Джигурду за других не менее известных личностей и персонажей:

  • Чарлз Дарвин
  • Дмитрий Менделеев
  • Фёдор Добронравов
  • Кузьмич из «Особенностей…» (16+)
  • Казанова из «Улиц…» (16+)
  • Полковник Сандерс
  • Санта из Емемдемса
  • Саруман
  • Карл Маркс
  • Чубака (уже не тот).
Джигурда стал главным Дедом Морозом на республиканском Параде в Уфе
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Многие еще помнят появление Никиты Джигурды в Уфе. В начале 2022 года он принял участие в проходившем по городу Параде Дедов Морозов. К слову, Никита Джигурда в своем новом имидже похож и на Деда Мороза: стоит только заменить элегантную клетку на красный халат — и можно работать на корпоративах и детских утренниках.

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