mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 13:19

Published 28 ноября, 13:19

Modified 28 ноября, 13:29

Updated 28 ноября, 13:29

Замначальника ФСИН задержали в Башкирии

Замначальника ФСИН замарался в Уфе

Обновлено 28 ноября 2024, 13:29
Фото: УФСБ по РБ.

Замначальника ФСИН задержали в Башкирии

Заместителя начальника ФСИН Башкортостана поймали с поличным при превышении должностных полномочий в Уфе, сообщил региональный Следком в четверг, 28 ноября.

Как считает следствие, подозреваемый решил подзаработать за счет своих подчиненных и заставил 10-х работников «поделиться» частью их премий. В общей сложности замначальника потребовал ₽500 000. Нижестоящие сотрудники, испугавшись проблем, которые может устроить начальник, воспользовавшись высоким положением, согласились «разделить» премиальные выплаты. Много заработать на подчиненных замначальника не смог. Он потребовал «свою» часть с ноябрьских премий, но сотрудники сразу же обратились в собственную службу безопасности ФСИН РБ. К делу подключили ФСБ.

Фото: УФСБ РБ
Видео: Следком РБ.
— Предъявлено обвинение заместителю начальника Управления ФСИН Башкирии в превышении должностных полномочий, совершенной с корыстной заинтересованностью, — комментирует старший помощник руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан.

Региональный Следком и УФСБ по РБ объединились и заручились поддержкой ФСИНа при организации операции для задержания слишком предприимчивого замначальника. Часть денег, которые передали подчиненные, были помечены специальным покрытием.

Видео: УФСБ РБ.

На оперативной съемки видно, что при подстветке ультрафиалетом на руках подозреваемого видны следы невидимого для обычного глаза покрытия, которым пометили деньги. Руки замначальника оказались «нечистыми» в прямом смысле этого слова. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мэр Стерлитамака уехал в зону СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Главу района задержали из-за махинаций в БашкирииОтравление газом в Уфе — вина бизнесаОборотни в погонах полтора года терроризировали Уфу
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Взятка#Башкортостан#Дача взятки#ФСБ#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Следком Башкортостана#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#ФСИН#Взяточничество#Взятки#Превышение должностных полномочий#Превышение полномочий#Взяточник#Следком РБ#Следком Башкирии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика