Замначальника ФСИН замарался в Уфе

Как считает следствие, подозреваемый решил подзаработать за счет своих подчиненных и заставил 10-х работников «поделиться» частью их премий. В общей сложности замначальника потребовал ₽500 000. Нижестоящие сотрудники, испугавшись проблем, которые может устроить начальник, воспользовавшись высоким положением, согласились «разделить» премиальные выплаты. Много заработать на подчиненных замначальника не смог. Он потребовал «свою» часть с ноябрьских премий, но сотрудники сразу же обратились в собственную службу безопасности ФСИН РБ. К делу подключили ФСБ.