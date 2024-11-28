Замначальника ФСИН замарался в Уфе

Posted 28 ноября, 13:19
Published 28 ноября, 13:19
Modified 28 ноября, 13:29
Updated 28 ноября, 13:29
Как считает следствие, подозреваемый решил подзаработать за счет своих подчиненных и заставил 10-х работников «поделиться» частью их премий. В общей сложности замначальника потребовал ₽500 000. Нижестоящие сотрудники, испугавшись проблем, которые может устроить начальник, воспользовавшись высоким положением, согласились «разделить» премиальные выплаты. Много заработать на подчиненных замначальника не смог. Он потребовал «свою» часть с ноябрьских премий, но сотрудники сразу же обратились в собственную службу безопасности ФСИН РБ. К делу подключили ФСБ.
— Предъявлено обвинение заместителю начальника Управления ФСИН Башкирии в превышении должностных полномочий, совершенной с корыстной заинтересованностью, — комментирует старший помощник руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан.
Региональный Следком и УФСБ по РБ объединились и заручились поддержкой ФСИНа при организации операции для задержания слишком предприимчивого замначальника. Часть денег, которые передали подчиненные, были помечены специальным покрытием.
На оперативной съемки видно, что при подстветке ультрафиалетом на руках подозреваемого видны следы невидимого для обычного глаза покрытия, которым пометили деньги. Руки замначальника оказались «нечистыми» в прямом смысле этого слова. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.