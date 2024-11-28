На пост президента ФВПР переизбран Евгений Шаронов

Posted 28 ноября, 15:23
Published 28 ноября, 15:23
Modified 28 ноября, 15:23
Updated 28 ноября, 15:23
Также в рамках мероприятия утвердили состав президиума федерации, сообщает rosbalt.ru. Двукратный олимпийский призер и член президиума ФВПР Дмитрий Апанасенко подчеркнул, что делегаты единодушно оценили деятельность руководства российского водного поло за последние два года как удовлетворительную и поддержали переизбрание Шаронова. Он отметил, что, с его точки зрения, работа была просто замечательной.
Апанасенко добавил: была выполнена значительная работа, включая организацию международных матчей, что особенно важно в текущих условиях, а также внедрение новых качественных форматов чемпионатов для мужских и женских команд. Впервые в мужской Суперлиге участвуют 14 команд, а в женской — 11. Российское первенство проводится в четырех, а ожидается, что будет добавлена и пятая возрастная категория. Причем в каждой из них, кроме U-21, участвуют около тридцати команд. Кроме того, значительно увеличилось количество занимающихся водным поло в стране, что свидетельствует о росте популярности этого вида спорта.
Президент ФВПР Евгений Шаронов поблагодарил своих коллег за оказанное доверие и поддержку. Он отметил, что создание единой федерации водных видов спорта открывает новые перспективы для развития российского водного поло и главная задача состоит в том, чтобы максимально эффективно реализовать эти возможности. Несмотря на существующие трудности, важно создать условия, способствующие росту мастерства ватерполистов всех возрастов и формированию сильных, конкурентоспособных поколений как в настоящем, так и в будущем.