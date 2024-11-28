На пост президента ФВПР переизбран Евгений Шаронов

Апанасенко добавил: была выполнена значительная работа, включая организацию международных матчей, что особенно важно в текущих условиях, а также внедрение новых качественных форматов чемпионатов для мужских и женских команд. Впервые в мужской Суперлиге участвуют 14 команд, а в женской — 11. Российское первенство проводится в четырех, а ожидается, что будет добавлена и пятая возрастная категория. Причем в каждой из них, кроме U-21, участвуют около тридцати команд. Кроме того, значительно увеличилось количество занимающихся водным поло в стране, что свидетельствует о росте популярности этого вида спорта.